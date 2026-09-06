Tvrdá rana pre Galatasaray: Pre zranenie prišiel o dvoch kľúčových hráčov

Victor Osimhen.
Victor Osimhen. (Autor: TASR/AP)
TASR|6. sep 2026 o 10:04
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Útočník so šiestimi gólmi v šiestich zápasoch a skúsený stredopoliar opustili ihrisko ešte pred polčasom.

Útočník Viktor Osimhen a stredopoliar Mario Lemina z Galatasaray Istanbul utrpeli svalové zranenia v zápase 4. kola tureckej futbalovej ligy s Istanbulom Basaksehir (3:2).

Dĺžka ich absencie nie je zatiaľ známa.

Osimhen opustil ihrisko v 33. minúte zápasu, Lemina na konci polčasu.

„Obom našim hráčom zistili natiahnutie priťahovača, vykonali sme u nich hĺbkové vyšetrenia vrátane magnetickej rezonancie,“ napísalo vedenie klubu.

Osimhen odohral v tejto sezóne za klub šesť zápasov, v ktorých strelil šesť gólov a pridal dve asistencie. Lemina odohral štyri zápasy, zatiaľ neskóroval.

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