Tuchel má klubové ambície, ale Anglicko neopustí. Máme nedokončenú prácu, vraví

Thomas Tuchel
Thomas Tuchel (Autor: TASR/PA via AP)
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TASR|12. nov 2026 o 10:18
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Tuchel má v pláne viesť Anglicko aj na domácom EURO 2028.

Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Thomas Tuchel sa chce v budúcnosti vrátiť ku klubovému futbalu, no pred domácimi majstrovstvami Európy v roku 2028 neplánuje opustiť národný tím.

Päťdesiattriročný nemecký kouč vyhlásil, že neexistuje klubová ponuka, ktorá by ho prinútila predčasne ukončiť pôsobenie na lavičke Anglicka.

Bývalý tréner Paríža Saint-Germain, Chelsea a Bayernu Mníchov sa prvýkrát ujal reprezentačného mužstva začiatkom minulého roka, keď sa stal trvalým nástupcom Garetha Southgatea.

Anglicko priviedol k bronzovým medailám na MS a vo februári podpísal predĺženie zmluvy o dva roky. Tým ukončil špekulácie o svojej budúcnosti a zaviazal sa viesť reprezentáciu aj na domácich ME 2028.

Tuchelovo meno sa v minulosti spájalo s Manchestrom United, ktorý sa podľa britských médií chystá nahradiť trénera Michaela Carricka Mauriciom Pochettinom. Argentínsky kouč pritom nedávno predĺžil zmluvu s americkou reprezentáciou až do roku 2030.

„V zmluve nie je žiadna výstupná klauzula a ani nemám v úmysle odísť. Podpísal som kontrakt, chcem zostať až do majstrovstiev Európy. Chcem na nich byť. Máme ešte nedokončenú prácu,“ povedal Tuchel podľa DPA.

„Veľmi túžim vyhrať Ligu národov a nastúpiť na majstrovstvách Európy s cieľom pokúsiť sa ich vyhrať,“ zdôraznil.

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