Tuchel má klubové ambície, ale Anglicko neopustí. Máme nedokončenú prácu, vraví

Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Thomas Tuchel sa chce v budúcnosti vrátiť ku klubovému futbalu, no pred domácimi majstrovstvami Európy v roku 2028 neplánuje opustiť národný tím.
Päťdesiattriročný nemecký kouč vyhlásil, že neexistuje klubová ponuka, ktorá by ho prinútila predčasne ukončiť pôsobenie na lavičke Anglicka.
Bývalý tréner Paríža Saint-Germain, Chelsea a Bayernu Mníchov sa prvýkrát ujal reprezentačného mužstva začiatkom minulého roka, keď sa stal trvalým nástupcom Garetha Southgatea.
Anglicko priviedol k bronzovým medailám na MS a vo februári podpísal predĺženie zmluvy o dva roky. Tým ukončil špekulácie o svojej budúcnosti a zaviazal sa viesť reprezentáciu aj na domácich ME 2028.
Tuchelovo meno sa v minulosti spájalo s Manchestrom United, ktorý sa podľa britských médií chystá nahradiť trénera Michaela Carricka Mauriciom Pochettinom. Argentínsky kouč pritom nedávno predĺžil zmluvu s americkou reprezentáciou až do roku 2030.
„V zmluve nie je žiadna výstupná klauzula a ani nemám v úmysle odísť. Podpísal som kontrakt, chcem zostať až do majstrovstiev Európy. Chcem na nich byť. Máme ešte nedokončenú prácu,“ povedal Tuchel podľa DPA.
„Veľmi túžim vyhrať Ligu národov a nastúpiť na majstrovstvách Európy s cieľom pokúsiť sa ich vyhrať,“ zdôraznil.