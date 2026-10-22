ONLINE: TSG 1899 Hoffenheim - Olympique Lyon dnes, Európska liga LIVE (3. kolo)

Futbalisti tímov TSG 1899 Hoffenheim a Olympique Lyon dnes hrajú zápas 3. kola hlavnej fázy Európskej ligy.
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ONLINE PRENOS: TSG 1899 Hoffenheim - Olympique Lyon dnes (futbal, Európska liga, 3. kolo, štvrtok, NAŽIVO)
Európska liga 2026/2027
22.10.2026 o 21:00
3. kolo
Hoffenheim
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Lyon
Prehľad
Rozhodca: Meler – Özkara, Duran (TUR).
Prenos
TSG 1899 Hoffenheim:
Hoffenheim o víkendu prolomil sérii špatných výsledků. Na hřišti posledního Mönchengladbachu vyhrál 2:1 a v bundesligové tabulce se posunul na čtrnácté místo. Asistenci na vítězný gól Alexandera Prasse si připsal Adam Hložek. V Evropské lize TSG zatím tápe. Po úvodní prohře 0:2 na Krétě přišla domácí porážka 2:3 s Besiktasem. Proti Lyonu už potřebuje německý tým bodovat, pokud chce myslet na postup do vyřazovacích bojů.
Hoffenheim o víkendu prolomil sérii špatných výsledků. Na hřišti posledního Mönchengladbachu vyhrál 2:1 a v bundesligové tabulce se posunul na čtrnácté místo. Asistenci na vítězný gól Alexandera Prasse si připsal Adam Hložek. V Evropské lize TSG zatím tápe. Po úvodní prohře 0:2 na Krétě přišla domácí porážka 2:3 s Besiktasem. Proti Lyonu už potřebuje německý tým bodovat, pokud chce myslet na postup do vyřazovacích bojů.
Olympique Lyon:
Lyon vede po 7. kole tabulku Ligue 1. Shodný počet 14 bodů však nasbírala hned pětice celků včetně PSG. O víkendu zdolali hráči Olympique doma 2:1 Nice. Sice prohrávali, ovšem skóre otočili ještě v první půli. O vyrovnávací trefu se postaral Pavel Šulc, kterého v úvodu ročníku brzdily zdravotní problémy, ale už se dostává do formy. Svěřenci kouče Paula Fonseci vstoupili úspěšně také do Evropské ligy. Na hřišti Anderlechtu vyhráli 2:1, poté doma zdolali 3:2 Crystal Palace.
Lyon vede po 7. kole tabulku Ligue 1. Shodný počet 14 bodů však nasbírala hned pětice celků včetně PSG. O víkendu zdolali hráči Olympique doma 2:1 Nice. Sice prohrávali, ovšem skóre otočili ještě v první půli. O vyrovnávací trefu se postaral Pavel Šulc, kterého v úvodu ročníku brzdily zdravotní problémy, ale už se dostává do formy. Svěřenci kouče Paula Fonseci vstoupili úspěšně také do Evropské ligy. Na hřišti Anderlechtu vyhráli 2:1, poté doma zdolali 3:2 Crystal Palace.
Vítám tu všechny milovníky fotbalu! Ve 3. kole ligové fáze Evropské ligy na sebe narazí také Hoffenheim a Lyon. Německý celek oba předchozí zápasy v soutěži prohrál, Olympique naopak disponuje stoprocentní bilancí. Těšit se můžeme i na silné české zastoupení. V domácím kádru figurují Vladimír Coufal s Adamem Hložkem, v Lyonu opět nachází střeleckou formu Pavel Šulc.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.