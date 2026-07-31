Trump poprel rokovania s Infantinom. Plány FIFA má financovať brat jeho zaťa

Donald Trump a Gianni Infantino
Donald Trump a Gianni Infantino (Autor: TASR/AP)
TASR|31. júl 2026 o 20:51
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Americký prezident a šéf FIFA o záležitosti nekomunikovali.

Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že sa nerozprával s prezidentom Medzinárodnej futbalovej federácie Giannim Infantinom o investorských plánoch FIFA.

Tá ich odprezentovala pred niekoľkými dňami a stretli sa s prudkým odporom viacerých národných federácií a aj riadiaceho orgánu európskeho futbalu UEFA. Európska futbalová únia dokonca pohrozila bojkotom súťaží pod hlavičkou FIFA.

FIFA v utorok oznámila, že sa snaží založiť dcérsku spoločnosť FIFA Forward Enterprise (FFE), ktorá by zlúčila predaj svojich komerčných práv s prevádzkou turnajov pod vedením World League. Tá generuje pre FIFA najväčšie príjmy.

Podľa FIFA bude FFE otvorená súkromným investorom na získanie menšinových podielov a ocenila subjekt na 20 miliárd dolárov.

Infantino údajne napísal 211 členským federáciám a uviedol, že každá z nich dostane 40 miliónov dolárov s počiatočnou platbou 20 miliónov dolárov, ak do 19. septembra podporia plán FIFA. Tí, ktorí sa neprihlásia, by mali nárok na 2,7 milióna dolárov v rámci súčasnej globálnej distribučnej schémy.

Financovala by ju investičná spoločnosť brata Jareda Kushnera, zaťa amerického prezidenta Donalda Trumpa, a bola by súčasťou projektu predaja podielov na majstrovstvá sveta.

Podľa denníka Times technologický investor Joshua Kushner, ktorého brat Jared je ženatý s Trumpovou dcérou Ivankou, rokuje o vedení investície prostredníctvom svojho fondu Thrive Eternal.

Hovorca FIFA potvrdil, že sa očakáva, že Thrive povedie plánovanú investorskú skupinu. Hovorca uviedol, že FIFA na svojich plánoch spolupracuje s investičnou bankou JPMorgan.

Reprezentácie

Donald Trump a Gianni Infantino
Donald Trump a Gianni Infantino
Trump poprel rokovania s Infantinom. Plány FIFA má financovať brat jeho zaťa
dnes 20:51
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