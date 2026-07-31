Trump poprel rokovania s Infantinom. Plány FIFA má financovať brat jeho zaťa

Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že sa nerozprával s prezidentom Medzinárodnej futbalovej federácie Giannim Infantinom o investorských plánoch FIFA.
Tá ich odprezentovala pred niekoľkými dňami a stretli sa s prudkým odporom viacerých národných federácií a aj riadiaceho orgánu európskeho futbalu UEFA. Európska futbalová únia dokonca pohrozila bojkotom súťaží pod hlavičkou FIFA.
FIFA v utorok oznámila, že sa snaží založiť dcérsku spoločnosť FIFA Forward Enterprise (FFE), ktorá by zlúčila predaj svojich komerčných práv s prevádzkou turnajov pod vedením World League. Tá generuje pre FIFA najväčšie príjmy.
Podľa FIFA bude FFE otvorená súkromným investorom na získanie menšinových podielov a ocenila subjekt na 20 miliárd dolárov.
Infantino údajne napísal 211 členským federáciám a uviedol, že každá z nich dostane 40 miliónov dolárov s počiatočnou platbou 20 miliónov dolárov, ak do 19. septembra podporia plán FIFA. Tí, ktorí sa neprihlásia, by mali nárok na 2,7 milióna dolárov v rámci súčasnej globálnej distribučnej schémy.
Financovala by ju investičná spoločnosť brata Jareda Kushnera, zaťa amerického prezidenta Donalda Trumpa, a bola by súčasťou projektu predaja podielov na majstrovstvá sveta.
Podľa denníka Times technologický investor Joshua Kushner, ktorého brat Jared je ženatý s Trumpovou dcérou Ivankou, rokuje o vedení investície prostredníctvom svojho fondu Thrive Eternal.
Hovorca FIFA potvrdil, že sa očakáva, že Thrive povedie plánovanú investorskú skupinu. Hovorca uviedol, že FIFA na svojich plánoch spolupracuje s investičnou bankou JPMorgan.