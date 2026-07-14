Besiktas získava posilu z Arsenalu. Prestup Belgčiana má hodnotu 20 miliónov eur

Leandro Trossard počas MS 2026.
Leandro Trossard počas MS 2026. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. júl 2026 o 17:48
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Arsenalu pomohol k zisku titulu v anglickej Premier League.

Belgický futbalista Leandro Trossard odchádza z londýnskeho Arsenalu do tureckého Besiktasu Istanbul.

Obe strany sa dohodli na prestupe 31-ročného krídelníka, podľa Sky Sports by sa transferová suma mala pohybovať na úrovni 20 miliónov eur.

Trossard odohral v predchádzajúcom ročníku 50 súťažných zápasov s bilanciou ôsmich presných zásahov.

Arsenalu pomohol k zisku titulu v anglickej Premier League a finálovej účasti v Lige majstrov. Súčasťou tímu bol od januára 2023.

V Istanbule musí belgický reprezentant a účastník MS 2026 ešte absolvovať zdravotnú prehliadku, aby sa dotiahol jeho prestup do tímu najvyššej tureckej súťaže.

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Leandro Trossard počas MS 2026.
Leandro Trossard počas MS 2026.
Besiktas získava posilu z Arsenalu. Prestup Belgčiana má hodnotu 20 miliónov eur
dnes 17:48
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