Besiktas získava posilu z Arsenalu. Prestup Belgčiana má hodnotu 20 miliónov eur

Belgický futbalista Leandro Trossard odchádza z londýnskeho Arsenalu do tureckého Besiktasu Istanbul.
Obe strany sa dohodli na prestupe 31-ročného krídelníka, podľa Sky Sports by sa transferová suma mala pohybovať na úrovni 20 miliónov eur.
Trossard odohral v predchádzajúcom ročníku 50 súťažných zápasov s bilanciou ôsmich presných zásahov.
Arsenalu pomohol k zisku titulu v anglickej Premier League a finálovej účasti v Lige majstrov. Súčasťou tímu bol od januára 2023.
V Istanbule musí belgický reprezentant a účastník MS 2026 ešte absolvovať zdravotnú prehliadku, aby sa dotiahol jeho prestup do tímu najvyššej tureckej súťaže.