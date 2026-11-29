Niké liga - 16. kolo
Spartak Trnava - Trenčín 1:0 (0:0)
Gól: 57. Khorkheli
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Futbalisti FC Spartak Trnava zvíťazili v dnešnom zápase 16. kola Niké ligy na domácej pôde s Trenčínom 1:0.
Fotogaléria zo zápasu FC Spartak Trnava - AS Trenčín (Niké liga, 16. kolo)
Tabuľka Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
16
13
3
0
46:10
42
R
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
16
10
4
2
36:15
34
V
V
R
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
16
10
4
2
42:27
34
V
V
V
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
16
9
4
3
30:18
31
V
V
V
P
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
16
6
4
6
26:27
22
R
R
V
P
V
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
16
4
7
5
33:30
19
P
R
P
V
P
7
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
16
5
2
9
15:29
17
V
P
P
P
R
8
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
16
4
3
9
12:26
15
R
P
P
P
P
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
16
2
7
7
13:23
13
P
P
V
V
R
10
MFK SkalicaMFK Skalica
16
2
6
8
16:29
12
R
R
P
P
R
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
16
3
3
10
13:31
12
P
P
P
V
P
12
AS TrenčínAS Trenčín
16
2
5
9
16:33
11
P
R
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body