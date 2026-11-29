Futbalisti FC Spartak Trnava a AS Trenčín dnes hrajú zápas 16. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: FC Spartak Trnava - AS Trenčín dnes (Niké Liga LIVE, 16. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
29.11.2026 o 18:00
16. kolo
Trnava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trenčín
Prehľad
Rozhodca: Sučka – Hrebeňár, Cisko – Valent – Gemzický – Poláček.
Prenos
Trnava sa po domácej prehre s Komárnom zo všetkých síl snažila získať si fanúšikov naspäť na svoju stranu. Výkonnostne to nebolo ideálne, avšak výsledkovo to Spartaku vyšlo na jednotku. Po výhre 2:1 na pôde Banskej Bystrice Trnavčania vyhrali aj v Michalovciach (1:0). Nastúpia proti predposlednému Trenčínu, ktorý má katastrofálnu formu. Trenčania síce prehrali len jeden z posledných piatich zápasov, no zvíťazili len jediný raz. Naposledy doma remizovali s Podbrezovou 2:2. Prvý vzájomný duel tohto ročníka dopadol značne lepšie pre Trnavu, ktorá v Trenčíne vyhrala 4:0.
Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 16. kola základnej časti slovenskej Niké ligy. Proti sebe nastúpia FC Spartak Trnava a AS Trenčín. Zápas sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
16
13
3
0
46:10
42
R
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
16
10
4
2
36:15
34
V
V
R
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
16
10
4
2
42:27
34
V
V
V
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
15
8
4
3
29:18
28
V
V
P
R
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
16
6
4
6
26:27
22
R
R
V
P
V
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
16
4
7
5
33:30
19
P
R
P
V
P
7
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
16
5
2
9
15:29
17
V
P
P
P
R
8
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
15
4
2
9
12:26
14
P
P
P
P
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
16
2
7
7
13:23
13
P
P
V
V
R
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
16
3
3
10
13:31
12
P
P
P
V
P
11
AS TrenčínAS Trenčín
15
2
5
8
16:32
11
R
R
P
P
R
12
MFK SkalicaMFK Skalica
15
2
5
8
16:29
11
R
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body