Veľké nákupy v Malom Ríme. Trnava v jeden deň predstavila tri nové posily

Ivan Mensah
Ivan Mensah (Autor: FC Spartak Trnava)
TASR|24. jún 2026 o 19:57
ShareTweet0

Spartak posilňuje útok, obranu aj bránu.

Slovenský futbalový klub Spartak Trnava oznámil v stredu tri nové posily do svojho kádra. Ofenzívu „andelov“ posilní švédsky útočník Lorent Mehmeti, do stredu obrany prichádza ghanský stopér Ivan Mensah a medzi žrde 17-ročná brankárska nádej Oskar Casagrande.

Dvadsaťdvaročný Mehmeti prestúpil do Trnavy zo švédskeho druholigového klubu Nordic Utd. FC, pričom v „Malom Ríme“ podpísal trojročný kontrakt.

V predošlom klube strelil v 41 zápasoch 15 gólov, ku ktorým pridal deväť asistencií. Verí, že na svoju formu nadviaže aj v Trnave.

„Je to môj prvý angažmán v zahraničí. Ale cítim sa pripravený na túto výzvu. Neviem sa dočkať, kedy si zahrám pred trnavskými fanúšikmi,“ povedal pre klubový web Mehmeti, ktorého čakajú v Trnave aj zápasy v európskych klubových súťažiach či generálka proti Besiktasu Istanbul: „Na tieto zápasy sa obzvlášť teším. To sú presne tie zápasy, ktoré chcete hrať ako dieťa a kvôli ktorým hráte futbal.“

Facebook príspevok

Do brány angažoval Spartak mladého Slovinca Casagrandeho. Ten už má skúsenosti s mužským futbalom, v uplynulej sezóne chytal v druhej slovinskej lige za NK Jesenice.

Sedemnásťročný brankár podpísal s Trnavou trojročný kontrakt: „Som nesmierne šťastný a teším sa na novú výzvu. Neviem sa dočkať, kedy začnem a ukážem všetkým, čo dokážem.“

Takisto to bude pre neho prvé pôsobenie v zahraničí. Prípravu začne s A-tímom Spartaka, kde bude čakať na svoju šancu medzi žrďami.

Spartak hlási aj posilu do obrany. Dvadsaťdvaročný Mensah podpísal s trnavským klubom zmluvu do roku 2029.

Ghanský stopér už má skúsenosti so slovenským futbalom, v minulosti pôsobil v Žiline i Banskej Bystrici. V uplynulej sezóne nastupoval za pražskú Spartu, kde pôsobil primárne v B-tíme. Pripísal si však aj ligový štart za tamojší A-tím.

„Som nadšený z tejto príležitosti a teším sa, že som súčasťou tejto rodiny. Hneď, ako prišla ponuka, som neváhal, z mojej strany to bolo okamžité áno,“ vyznal sa Mensah pre klubovú webstránku.

„Pamätám si na posledný zápas proti Spartaku na tomto štadióne, prehrali sme tu s Bystricou 0:1. Ale bol to dobrý zápas z oboch strán. Myslím, že ta adaptácia bude rýchla, slovenskú ligu už poznám.“

Slovensko

    Ivan Mensah
    Ivan Mensah
    Veľké nákupy v Malom Ríme. Trnava v jeden deň predstavila tri nové posily
    dnes 19:57
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Veľké nákupy v Malom Ríme. Trnava v jeden deň predstavila tri nové posily