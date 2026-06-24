Veľké nákupy v Malom Ríme. Trnava v jeden deň predstavila tri nové posily

Slovenský futbalový klub Spartak Trnava oznámil v stredu tri nové posily do svojho kádra. Ofenzívu „andelov“ posilní švédsky útočník Lorent Mehmeti, do stredu obrany prichádza ghanský stopér Ivan Mensah a medzi žrde 17-ročná brankárska nádej Oskar Casagrande.
Dvadsaťdvaročný Mehmeti prestúpil do Trnavy zo švédskeho druholigového klubu Nordic Utd. FC, pričom v „Malom Ríme“ podpísal trojročný kontrakt.
V predošlom klube strelil v 41 zápasoch 15 gólov, ku ktorým pridal deväť asistencií. Verí, že na svoju formu nadviaže aj v Trnave.
„Je to môj prvý angažmán v zahraničí. Ale cítim sa pripravený na túto výzvu. Neviem sa dočkať, kedy si zahrám pred trnavskými fanúšikmi,“ povedal pre klubový web Mehmeti, ktorého čakajú v Trnave aj zápasy v európskych klubových súťažiach či generálka proti Besiktasu Istanbul: „Na tieto zápasy sa obzvlášť teším. To sú presne tie zápasy, ktoré chcete hrať ako dieťa a kvôli ktorým hráte futbal.“
Do brány angažoval Spartak mladého Slovinca Casagrandeho. Ten už má skúsenosti s mužským futbalom, v uplynulej sezóne chytal v druhej slovinskej lige za NK Jesenice.
Sedemnásťročný brankár podpísal s Trnavou trojročný kontrakt: „Som nesmierne šťastný a teším sa na novú výzvu. Neviem sa dočkať, kedy začnem a ukážem všetkým, čo dokážem.“
Takisto to bude pre neho prvé pôsobenie v zahraničí. Prípravu začne s A-tímom Spartaka, kde bude čakať na svoju šancu medzi žrďami.
Spartak hlási aj posilu do obrany. Dvadsaťdvaročný Mensah podpísal s trnavským klubom zmluvu do roku 2029.
Ghanský stopér už má skúsenosti so slovenským futbalom, v minulosti pôsobil v Žiline i Banskej Bystrici. V uplynulej sezóne nastupoval za pražskú Spartu, kde pôsobil primárne v B-tíme. Pripísal si však aj ligový štart za tamojší A-tím.
„Som nadšený z tejto príležitosti a teším sa, že som súčasťou tejto rodiny. Hneď, ako prišla ponuka, som neváhal, z mojej strany to bolo okamžité áno,“ vyznal sa Mensah pre klubovú webstránku.
„Pamätám si na posledný zápas proti Spartaku na tomto štadióne, prehrali sme tu s Bystricou 0:1. Ale bol to dobrý zápas z oboch strán. Myslím, že ta adaptácia bude rýchla, slovenskú ligu už poznám.“