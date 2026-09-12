ONLINE: FC Spartak Trnava - FC Košice dnes, Niké liga LIVE (8. kolo)

Futbalisti FC Spartak Trnava a FC Košice dnes hrajú zápas 8. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: FC Spartak Trnava - FC Košice dnes (Niké Liga LIVE, 8. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
12.09.2026 o 20:30
8. kolo
Trnava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Košice
Prenos
V 8. kole Niké ligy proti sebe nastúpia Spartak Trnava a Košice. Úvodný výkop je naplánovaný na 20:30.
Spartak je v tabuľke tretí, doposiaľ nazbieral 12 bodov. Mal dobrý vstup do sezóny, zaznamenal aj štyri výhry v rade, no v posledných dvoch kolách body postrácal. Žiline podľahol 1:3 a s Ružomberkom remizoval 1:1. Na druhú Žilinu stráca dva body.
Košičania figurujú na 7. mieste s deviatimi bodmi na konte. Na šiestu Podbrezovú a piate Michalovce strácajú jeden bod, no máju duel k dobru. Striedajú lepšie zápasy s horšími, v minulom kole zdolali doma Banskú Bystricu presvedčivo 3:0. Gól strelil Sovič a dva pridal Maraš.
Spartak je v tabuľke tretí, doposiaľ nazbieral 12 bodov. Mal dobrý vstup do sezóny, zaznamenal aj štyri výhry v rade, no v posledných dvoch kolách body postrácal. Žiline podľahol 1:3 a s Ružomberkom remizoval 1:1. Na druhú Žilinu stráca dva body.
Košičania figurujú na 7. mieste s deviatimi bodmi na konte. Na šiestu Podbrezovú a piate Michalovce strácajú jeden bod, no máju duel k dobru. Striedajú lepšie zápasy s horšími, v minulom kole zdolali doma Banskú Bystricu presvedčivo 3:0. Gól strelil Sovič a dva pridal Maraš.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
6
5
1
0
19:2
16
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
5
1
1
18:13
16
V
V
V
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
7
4
2
1
14:6
14
R
P
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
4
0
2
15:5
12
P
P
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
7
3
1
3
11:15
10
P
R
P
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
7
3
1
3
8:8
10
V
V
V
P
R
7
FC KOŠICEFC KOŠICE
6
2
3
1
17:13
9
V
R
P
V
R
8
MFK SkalicaMFK Skalica
7
2
2
3
9:15
8
R
P
P
P
V
9
AS TrenčínAS Trenčín
6
1
2
3
8:14
5
P
V
P
P
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
7
0
4
3
6:11
4
R
R
P
P
R
11
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
7
1
1
5
6:18
4
P
R
V
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
7
0
2
5
5:16
2
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body