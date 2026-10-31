Prekvapenie v Trnave. Komárno udrelo v poslednej minúte a oslavuje prvú výhru

Hráči Komárna
Hráči Komárna (Autor: KFC Komárno)
Sportnet, TASR|31. okt 2026 o 17:49
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Trnava nedokázala zvíťaziť už v treťom zápase v rade.

Niké liga - 13. kolo

FC Spartak Trnava – KFC Komárno 1:2 (1:1)

Góly: 19. Kudlička – 33. Sylvestr, 90. Šimko, ŽK: Sabo – Žák

Rozhodovali: Glova – Poláček, Bednár, 3148 divákov.

Spartak: Vantruba – Koštrna, Sabo, Ujlaky, Carrión – Begala (80. Nwadike), Moiscrapišvili (80. Wildeboer) – Azango (67. Mehmeti), Trello, Fabiš (56. Bukovský) – Kudlička. Tréner: Muňoz.

Komárno: Pindroch – Krčík, Šmehyl, Šimko, Špiriak, Tamas (77. Palán) – Žák (46. Bayemi), Bernát, Havrylenko (64. Ganbayar) – Masaryk (83. Ožvolda), Sylvestr (64. Kiss). Tréner: Gregora.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Trnavský Spartak nevyhral ani v treťom zápase Niké ligy za sebou. S Komárnom prehral v 13. kole najvyššej slovenskej súťaže na domácej pôde 1:2.

„Andeli" pritom viedli od 19. minúty, keď Koštrna vysunul do šestnástky Begalu a po jeho nezištnej prihrávke skóroval Kudlička.

Lenže Komárno v 33. minúte vyrovnalo, Sylvestr si prihrávku Krčíka do pokutového územia spracoval na prsiach do behu a pomedzi nohy Vantrubu vyrovnal.

V 82. minúte Spartak po peknej akcii skóroval Trellom, lenže po intervencii viderozhodcu gól neplatil pre predošlý ofsajd Wildeboera. Komárno zasadilo rozhodujúci úder v 90. minúte.

Bernát centrom z priameho kopu našiel za líniou trnavských obrancov nepokrytého Šimka a ten poslal loptu technicky do trnavskej siete – 1:2.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
12
10
2
0
37:7
32
V
V
V
V
R
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
7
4
2
33:25
25
V
R
P
R
V
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
7
3
2
28:12
24
V
R
V
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
13
6
4
3
26:17
22
P
R
P
V
R
5
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
13
4
6
3
30:23
18
V
P
R
R
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
5
2
5
18:21
17
V
P
P
V
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
4
2
7
12:23
14
P
P
R
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
4
2
6
13:23
14
R
V
V
P
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
1
7
5
11:17
10
V
R
P
R
P
10
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
12
2
4
6
13:23
10
R
P
R
P
P
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
13
2
3
8
12:28
9
P
P
R
V
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
12
2
3
7
11:25
9
P
V
R
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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    Hráči Komárna
    Hráči Komárna
    Prekvapenie v Trnave. Komárno udrelo v poslednej minúte a oslavuje prvú výhru
    dnes 17:492
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