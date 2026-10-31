Prekvapenie v Trnave. Komárno udrelo v poslednej minúte a oslavuje prvú výhru

Niké liga - 13. kolo
FC Spartak Trnava – KFC Komárno 1:2 (1:1)
Góly: 19. Kudlička – 33. Sylvestr, 90. Šimko, ŽK: Sabo – Žák
Rozhodovali: Glova – Poláček, Bednár, 3148 divákov.
Spartak: Vantruba – Koštrna, Sabo, Ujlaky, Carrión – Begala (80. Nwadike), Moiscrapišvili (80. Wildeboer) – Azango (67. Mehmeti), Trello, Fabiš (56. Bukovský) – Kudlička. Tréner: Muňoz.
Komárno: Pindroch – Krčík, Šmehyl, Šimko, Špiriak, Tamas (77. Palán) – Žák (46. Bayemi), Bernát, Havrylenko (64. Ganbayar) – Masaryk (83. Ožvolda), Sylvestr (64. Kiss). Tréner: Gregora.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Trnavský Spartak nevyhral ani v treťom zápase Niké ligy za sebou. S Komárnom prehral v 13. kole najvyššej slovenskej súťaže na domácej pôde 1:2.
„Andeli" pritom viedli od 19. minúty, keď Koštrna vysunul do šestnástky Begalu a po jeho nezištnej prihrávke skóroval Kudlička.
Lenže Komárno v 33. minúte vyrovnalo, Sylvestr si prihrávku Krčíka do pokutového územia spracoval na prsiach do behu a pomedzi nohy Vantrubu vyrovnal.
V 82. minúte Spartak po peknej akcii skóroval Trellom, lenže po intervencii viderozhodcu gól neplatil pre predošlý ofsajd Wildeboera. Komárno zasadilo rozhodujúci úder v 90. minúte.
Bernát centrom z priameho kopu našiel za líniou trnavských obrancov nepokrytého Šimka a ten poslal loptu technicky do trnavskej siete – 1:2.