ONLINE: FC Spartak Trnava - KFC Komárno dnes, Niké liga LIVE (13. kolo)

Futbalisti FC Spartak Trnava a KFC Komárno dnes hrajú zápas 13. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: FC Spartak Trnava - KFC Komárno dnes (Niké Liga LIVE, 13. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
31.10.2026 o 15:30
13. kolo
Trnava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
KFC Komárno
Prehľad
Rozhodca: Glova – Poláček, Bednár – Chromý – Sučka – Košecký.
Prenos
Spartak Trnava bude po zaváhaní v Skalici (1:1) čeliť Komárnu. Mužstvo z juhu Slovenska má za sebou bezgólovú remízu s Trenčínom na domácej pôde. Komárno sa tretíkrát predstaví pod vedením nového trénera Pavla Gregoru, ktorý vystriedal prepusteného Norberta Czibora. Napriek na oko peknému hernému prejavu chýba tímu kvalita vo finálnej fáze a práve preto je Komárno aktuálne na poslednej priečke slovenskej najvyššej futbalovej súťaže, pričom ako jediné ešte ani raz nevyhralo. Trnava sa bude chcieť bodovo priblížiť druhému Slovanu Bratislava, ktorý má po dohrávke v Trenčíne na konte dvojbodový náskok. Rovnaký počet bodov ako Spartak (22) má pred 13. kolom aj Žilina. Vzájomná bilancia hovorí jednoznačne v prospech domácich. Trnava sa s Komárnom doposiaľ stretla v šiestich súťažných zápasoch a v každom jednom zvíťazila.
Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 13. kola základnej časti slovenskej Niké ligy. Proti sebe nastúpia FC Spartak Trnava a KFC Komárno. Zápas sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
12
10
2
0
37:7
32
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
7
3
2
28:12
24
V
R
V
R
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
6
4
2
29:24
22
R
P
R
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
6
4
2
25:15
22
R
P
V
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
5
2
5
18:21
17
V
P
P
V
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
12
3
6
3
25:23
15
P
R
R
R
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
4
2
6
11:19
14
P
R
P
V
P
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
4
2
6
13:23
14
R
V
V
P
V
9
MFK SkalicaMFK Skalica
12
2
4
6
13:23
10
R
P
R
P
P
10
AS TrenčínAS Trenčín
12
2
3
7
12:23
9
P
R
V
P
P
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
12
2
3
7
11:25
9
P
V
R
P
V
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
12
0
7
5
9:16
7
R
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body