Ukrajina si vybrala domáci štadión v Trnave. Hostiť v ňom bude ďalších slovenských susedov

Ukrajinskí futbalisti.
Ukrajinskí futbalisti. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. júl 2026 o 16:14
ShareTweet0

V minulom roku nastúpila na domáce stretnutia v Španielsku či Poľsku.

Trnava bude na jeseň dejiskom zápasu Ligy národov medzi futbalistami Ukrajiny a Maďarska.

Duel sa na Štadióne Antona Malatinského uskutoční 5. októbra. Na sociálnej sieti X o tom informoval Maďarský futbalový zväz.

Ukrajinská reprezentácia musí od začiatku ruskej vojenskej invázie hrať svoje medzištátne zápasy na neutrálnych ihriskách.

V minulom roku nastúpila na domáce stretnutia v Španielsku či Poľsku. V prípade zápasu 4. kola skupinovej fázy LN s maďarskou reprezentáciou si Ukrajina za dejisko vybrala Trnavu.

Okrem Maďarska a Ukrajiny sa v 2. skupine B-divízie Ligy národov predstavia aj Severné Írsko a Gruzínsko.

Liga národov

    Ukrajinskí futbalisti.
    Ukrajinskí futbalisti.
    Ukrajina si vybrala domáci štadión v Trnave. Hostiť v ňom bude ďalších slovenských susedov
    dnes 16:14
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Reprezentácie»Liga národov»Ukrajina si vybrala domáci štadión v Trnave. Hostiť v ňom bude ďalších slovenských susedov