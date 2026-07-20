Ukrajina si vybrala domáci štadión v Trnave. Hostiť v ňom bude ďalších slovenských susedov

Trnava bude na jeseň dejiskom zápasu Ligy národov medzi futbalistami Ukrajiny a Maďarska.
Duel sa na Štadióne Antona Malatinského uskutoční 5. októbra. Na sociálnej sieti X o tom informoval Maďarský futbalový zväz.
Ukrajinská reprezentácia musí od začiatku ruskej vojenskej invázie hrať svoje medzištátne zápasy na neutrálnych ihriskách.
V minulom roku nastúpila na domáce stretnutia v Španielsku či Poľsku. V prípade zápasu 4. kola skupinovej fázy LN s maďarskou reprezentáciou si Ukrajina za dejisko vybrala Trnavu.
Okrem Maďarska a Ukrajiny sa v 2. skupine B-divízie Ligy národov predstavia aj Severné Írsko a Gruzínsko.