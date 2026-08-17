Muž zo Žiliny našiel spôsob, ako neprehrať s Tourého Slovanom. Nechal sa vyhodiť (tréneroviny)

Toto bolo rýchle. Tretie kolo rozviazalo zmluvu o spolupráci hneď s dvomi trénermi.
Juraj Jarábek si o to koledoval už na predsezónnej tlačovke, keď dosť priamo naznačil, v akom stave mu vedenie prinieslo posily.
Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.
Ak to isté vedenie čakalo z prvých zápasov s najlepšími mužstvami body, možno stále veria aj v Ježiška.
Koniec Pavla Staňa je z podobného súdka. Jemu síce vedenie v lete prinieslo len brankára, ale ani to nebránilo pánovi Antošíkovi ho po treťom kole poslať naspäť niekam do Poľska.
Má to jednu výhodu. Staňo si po dvojitej skúsenosti zo Žiliny môže otvoriť súkromnú škôlku a má nádej, že bude jediný tréner na Slovensku, ktorý so Slovanom neprehrá.
Majster prešiel aj cez Mjälby a už je iba dva zápasy od skupinovej fázy Ligy majstrov. K tomu s prstom v zadku prechádza ligou so skóre 12:0, čo si naposledy odniesol na Tehelnom poli Ružomberok. Ono to už vyzerá tak, že tento rok spoznáme majstra ešte v základnej časti ligy.
ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 5:0
6 476 divákov
Slovami Hamša z podcastu Bavme sa o lige, už len necelje 2 týždne a Slovan má ligovú fázu Ligy majstrov vo vrecku. Tento rozbehnutý valec sme tu nemali ani keď Klaudia Shiffer s Mečiarom kolaudovala diaľnicu. K dokonalosti chýba už len to, aby zobral Yirajang na plecia Grigera a hodil ho aj s loptou do brány.
Hostia vedia, že o týždeň doma proti Banskej Bystrici pôjde o to, či sa Jaroslav Kostl nedostane na tretiu priečku vo vyhodených tréneroch. Tretia priečka väčšinou zaručuje pohár, táto však len pohár veľkého kapučína na cestu domov.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Ružomberok
A to ten prvý polčas ešte výsledkovo hosťom pomerne dobre vyšiel na to, že ich jediná ofenzívna snaha bola len dostať loptu na Hladíka. Ten to skúšal jednou obaľovačkou a neskôr dorážkou po vyrazenom priamom kope. Slovan mal toho oveľa viac, aktívny bol Maroš a po jeho prihrávke otvoril zápas Kozlovský.
Do 60. minúty to bol stále hrateľný výsledok 1:0, ale potom sa na ihrisko dostal Tigran, ktorý pochopil, že na to, aby hrával, už nestačí sa volať Tigran. Pri góle na 2:0 našiel vonkajškom Maroša a začal tým svoju show.
Pri Matsuokovom góle iba rozbehol Blackmana, pri Kiangovom potiahol loptu, aby vytvoril pozíciu na center Blackmanovi a ten piaty už tam pre istotu zavesil tak, že mu mohli po zápase odovzdať voucher na Voyo za gól mesiaca. A to navyše Slovan prišiel o Sharaniho, ktorý odišiel do Jeruzalemu.
FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce 2:0
4 922 divákov
Ak je žreb Slovana do hlavnej fázy LM pomerne ľahký, ani Spartak sa nemôže sťažovať na to, akí súperi do Trnavy zavítali v treťom a štvrtom kole. Pripomínalo to rozvrh hodín, keď po telesnej máte hudobnú. Po tragickej Dukle prišli Michalovce, ktoré vzhľadom na maródku a aktuálny stav kádra oscilujú medzi Úradom práce a Úradom verejného zdravotníctva.
Muňoz znovu poslal do hry zostavu, ktorá s výnimkou Begalu absolútne ingorovala letné prestupové obdobie a Spartak mal dobrý vstup, kým zistil, že s rovnakou ambíciou prišli aj hostia.
Do nádejného brejku sa dostal Mashike, strelou na Vantrubu zachraňoval Ujlaky. Po polhodine sa Michalovce upokojili a do šancí sa začal dostávať Polťák s Kudličkom.
V druhom polčase sa Šoltisova partia na ihrisko veľmi nedostavila. Skóre mohol otvoriť Polťák, ktorý krásne naskočil na Koštrnov center, ale pískal sa ofsajd v úvode akcie.
Spartak pribil hostí do ich šestnástky a obstreľoval Jakubecha. Polťák dal aj druhý gól, ale znovu po ofsajde, tentokrát Kudličku. Spartak by možno nedal gól ani do ďalšieho prestupového obdobia, ak by sa nevyskratoval Volanakis.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Trnava - Michalovce
Po “kontakte” Pauscheka s Koštrnom sa pískala penalta, ktorá zápas definitívne zlomila. Sabo ju napálil do brvna, aby to bolo fér, pretože to bol naozaj taký zákrok, akých vidno v šestnástke v každom kole 20. Lenže Volanakis sa zo zahodenej šance tak potešil, že videl druhú žltú a išiel dole.
Michalovce, ktorý aj v plnom počte videli polovicu Trnavy iba na magnetickej tabuli, sa museli ešte viac stiahnuť a Muňoz do hry poslal aj žolíka.
Na center Mehmetiho si ani nie že naskočil, on sa len otočil Azango a poslal loptu hlavou do brány. Aby znovu ukázal, že on normálny gól dať nevie. Gól na 2:0 pripravil z brejku Laušič Kudličkovi, ktorý ani nestihol vbehnúť do ofsajdu.
MFK Dukla Banská Bystrica - MŠK Žilina 3:4
2 572 divákov
Nevidí sa často, že sa v lige stretnú mužstvá, ktoré v týždni vymenili trénerov. Na lavičke Dukly už sedel Daniel Valach, pretože ani Michal Ščasný nebol v živote tak ščasný, aby si ho pokazil touto skúsenosťou.
No a na druhej strane bol Veselý. Vladimír. Bývalý asistent Pavla Staňa. Uvidíme, ako dlho mu ten stav vydrží.
Ako dobre zafungovala zmena v Dukle sme mohli vidieť na svetelnej tabuli v 80. minúte pri skóre 0:3. V tých chvíľach možno už vedenie Dukly pozeralo po tréneroch mladších žiakov, ktorých by poslali na výmenu za Valacha. Ožívajú spomienky na trénerské rošády v Prešove v minulej sezóne a vieme, ako toto dopadlo.
VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Žilina
Daniel Valach už po prvom tréningu odkedy prebral mužstvo musel tušiť, že ho čaká roboty ako finančnú správu pri Varehovom DPHčkovom carouseli. Ale radšej raz vidieť, ako stokrát počuť v podcaste.
Kóša - Bari v prvom polčase stačili na Duklu. Najprv dostal Bari krásnu loptu za obranu a celú si ju položil k nohám. Aby o 10 minút neskôr vrátil požičané a Fero Kóša to nemenej pekne poslal Hrošovi k žrdi.
Kristián Bari mohol po brejku sám na Hrošša dávať na 0:3, ale gólman Dukly ukázal, že nováčik má v kádri aj brankára, ktorý vie niečo chytiť. Bari zažiaril na strane druhej, keď dobehol unikajúceho Polievku. Chudák Robo. Ten mal do polčasu ešte tri strely na bránu, z toho druhá a tretia mali xG ako celá ofenzíva Dukly za tri kolá dokopy.
Dukla zachytila aj úvod druhého polčasu. Tak, ako úvod sezóny. Kóša vbehol do šestnástky a pätičkou našiel voľného Hometa. Roginič s Miljaničom by to poslali vedľa, Dani dával na 0:3. Do 70. minúty to na drámu nevyzeralo, Žilina pálila do brvna, reflexívne zachraňoval aj Hroššo.
V 79. minúte ale otvoril strelecké skóre Dukly z penalty po faule na Polievku Szanthó. Lenže už o minútu po rohu Dukly utiekol celej obrane Florea a pripravil prvý ligový gól aj pre Miša Faška. Ten logicky neoslavoval, keďže za Duklu hrával a sám vidí, že dnes nie je umenie jej dať gól.
Dukla ešte divákov stihla aspoň menej naštvať. S boľavým členkom znižoval na 2:4 Robo Polievka, ktorý vyzeral, že by ten zápas dohral aj bez nohy. A gól a 3:4 prišiel síce neskoro, ale to, ako to Rege Szánthó trafil, bolo ukážkové.
MFK Skalica - FC Košice 2:4
865 divákov
Skalica stratila prvé miesto v zápase proti mužstvu, ktoré asi bude ligu baviť. Vpredu zábava, vzadu tiež. Počas minulého víkendu nám východniari gólový priemer navýšiť nepomohli, v sobotu na Letňáku tak diváci videli gólov rovno 6. Viac ako počas niektorých mesiacov minulých sezón.
Aj keď treba priznať, že hosťom v sobotu do bránky padlo naozaj všetko. A Skaličania boli takí milí, že keď sa dalo, svojmu súperovi po dlhej ceste vyšli v ústrety. Ako obrana s brankárom Riškom v štvrtej minúte, keď nechala hlavičkovať Madleňáka.
VIDEO: Zostrih zápasu Skalica - Košice
Aby táto situácia nevyzerala v kontexte zápasu až tak zle, prišla 18. minúta a obranný zákrok Karhana s Riškom, pri ktorej Maraš nechápal, či ide o prank, alebo to naozaj môže napáliť do sita.
Ľavá strana obrany Skalice v prvom polčase nie, že horela. To boli Jánske ohne s oslavami Cyrila a Metoda v jednom. Palumets mal na svoju obaľovačku času, že by stihol vybaviť aj stavebné povolenie na vodnú elektráreň a tu už Riška nemal šancu. Ak sa povie deň blbec, je to pre brankára Rišku 15. august. Pri štvrtom góle letel Lichého priamy kop na brvno a do brány sa odrazil práve od letiaceho brankára Skalice. Fanúšikovia by možno na Skalicu cez polčas aj pískali.
Košice už netrénuje Roman Skuhravý a preto to v druhom polčase netlačili silou mocou do útoku. Preto mala Skalica už viac šancí a nakopla ju Galovičova ruka, z ktorej trestal Onyedika. To dalo Záhorákom krídla a zrazu po ihrisku lietali.
O to viac, keď Nonikashvili krásnou hlavou znížoval na 2:4, čo už aj v pondelok ráno v novinách vyzerá tak, že môžete ísť do mesta na kávu. A ak by mala Skalica v ofenzíve toľko šťastia, ako hostia v prvom polčase, stihla by aj vyrovnať.
KFC Komárno - FK DAC Dunajská Streda 0:3
5 056 divákov
Prvé južanské derby na štadióne v Komárne si už DAC vychutnal bez pohárových povinností. A keďže pri tomto zápase nehrozilo, že by ho komentoval Vlado Koník, nemuseli ani nikoho vetovať.
Na Žitnom ostrove je v úvode sezóny znovu dusno a to nielen v miestnom akvaparku. Prestupová politika klubu je ako obchod s bielym mäsom a pri tej hráčskej fluktuácií sa fanúšikom ani neopláca kupovať dresy s menami hráčov.
Dajto si mohlo vysielaním tohto zápasu splniť kvótu vysielania pre národnostné menšiny. Výborná kulisa ale videla jednoznačné víťazstvo väčšieho brata.
Komárno najprv prišlo po zrážke hlavami o Filipa Kissa a potom nechalo Ramadanovi až príliš veľa možností na to, aby si zameral bránku Pindrocha. Pri treťom pokuse už mu to sadlo a bolo 0:1.
Ammar začal sezónu vo forme a režíroval šance svojho tímu. A keď bolo zle a Šimko na druhej strane využil chybu Felipeho, stál na bránkovej čiare Nemanič.
VIDEO: Zostrih zápasu Komárno - Dunajská Streda
Hotovo mohlo byť v 52. minúte, ale VAR vytiahol Palánov faul mimo šestnástku a Komárno ešte chvíľu živilo nádej. Tá sa skončila v 65. minúte. Gagua mal v strede ihriska toľko času, že si aj stihol rozmyslieť loptu dozadu. Radšej sa otočil a po narážačke loptu upratal k žrdi.
Korunku defenzívnemu výkonu Komárna, ktoré ako keby sa bálo priblížiť k hosťom na menej ako dva kroky, pridala Pillárova chyba, po ktorej Gagua našiel znovu Ramadana, pri ktorom široko-ďaleko nikto nestál.
FK Železiarne Podbrezová - AS Trenčín 2:1
768 divákov
Podbrezová ukazuje, že ak nepočítame zápas so Slovanom, zažíva vynikajúci štart do sezóny. Niečo, o čom by v Trenčíne radi aspoň na chvíľu snívali. Ricardo Moniz nie je spokojný, aj keď teda Huga Paveka sa mu po prvom zápase a tlačovke jednoznačne podarilo namotivovať.
Trenčania boli znovu v zápase silní na lopte, ale cestou domov na Grape si mohli akurát tak vyčítať paródiu na bránenie vo vlastnej šestnástke.
A to ešte môžu byť radi, že majú železiari na hrote Karla Miljaniča. Výborný ofenzívny hráč, pretože do šancí sa dostáva, ale na LinkedIn by som si na jeho mieste nepísal, že som útočník.
Pri ňom človek dúfa, že býva veľmi blízko štadióna, aby nemal problém trafiť aspoň na tréning a zápas. Len on sám mal v tomto zápase šancu na hetrik.
VIDEO: Zostrih zápasu Podbrezová - Trenčín
Začalo sa aktívne z každej strany, ale až Miljaničova prihrávka na Chriena otvorila zápas. Už tam sa dali spozorovať náznaky toho, že to Trenčín s obranou vo vlastnej šestnástke nemyslí veľmi vážne.
Na strane hostí sa ešte Soares šetril, jeho ofenzívnu aktivitu si na seba zobral Gonzales, ktorý mal aj jednu výbornú hlavičku. Dočkali sme sa aj podbrezovskej klasiky, chyby v rozohrávke od brankára. Podbrezová si pýtala koncom polčasu penaltu, ale Miljaničovi ju VAR nedoprial.
A tak dala v druhom polčase hosťom nádej tak, ako ju dostali v Košiciach. Znovu po aktivite Soaresa, ktorého center poslal nekompromisne do siete Gonzales. Soares mohol dokonca zápas otočiť, čo donútilo Markulíka prestriedať a nakoniec zápas po Kováčikovej prihrávke rozhodol Šiler.