Trnava má šťastie, že skončiť v spodnej šestke je tento rok umenie (tréneroviny)

Trináste kolo Niké ligy pomáhalo. Lige proti rakovine, konkrétne 350 eurami za každú zblokovanú strelu na boj proti rakovine semenníkov.
Keď už sa bavíme o peniazoch, SFZ stále dlhuje, kade chodí a nezachránia ho ani tresty pre ultras po derby. Tie boli klasicky štedré a ktovie, ako by zväz reagoval, keby ich kluby platili podobne, ako platí svoje záväzky zväz.
Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.
Na čele nič nové, DAC znovu vyhral, aj keď tentokrát tesne a na prvý pohľad normálne. Slovan po strate s Duklou získal aj s dohrávkou 6 bodov, ale veci sa dejú na opačnej strane. Komárno vybrakovalo Trnavu, Ružomberok nedal šancu Skalici a tak sa dostal na dno Trenčín. Tam budú zaujímavé Vianoce.
FK Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava 1:2
1 724 divákov
Na Tehelnom poli bolo od víkendu dusnejšie a vyzerá to tak, že Liga majstrov klubu viac uškodila. Teda okrem účtov pána majiteľa. Inak si, čo sa týka prestupov, môžu si podať ruky so Spartakom. Ak by na lavičke nesedel Yaya Touré, pravdepodobne by sme na Instagrame generálneho už v týždni videli nového trénera.
Zatiaľ sa tak nestalo a to aj vďaka trom bodom z týždňovej dohrávky v Trenčíne, ktoré Slovan potvrdil v sobotu v Podbrezovej.
V Trenčíne to majster zvládol s Grígerom, v Podbrezovej vedel, že to bude trochu iná káva a na hrote už mu behal Šporar. V bránke bol v druhom zápase Popovič, ktorý síce v siedmej minúte inkasoval, ale po ofsajde, do ktorého asi na istý čas vystavil Takáča.
VIDEO: Zostrih zápasu Podbrezová - Slovan
V obrane Slovana stál vedľa Bajriča už Wimmer, ale ani ten nezabránil ďalšej akcii Podbrezovej, keď v 9. minúte Chiminec pálil nad. Za Slovan sa zamrznutým divákom pripomenul Tigran z diaľky.
Tí, ktorí ešte zamrznúť nestihli, zmrzli po polhodine, keď rozhodca Dziviak pískal penaltu po ruke Khiminetsa. Tomu ju Cruz nastrelil z metra pri tele a ak si Sandro myslel, že toto naozaj bude penalta, pošlime ho prepočítavať nám dôchodkové prognózy.
Behať má lopta, nie pravé krídlo z krajiny Marlenky. Tigran si to ťukol s Marcellim a spoza šestnástky nechal behať loptu: 0:1. Až tento moment dal Slovanu istotu na kopačky a keď sa v druhom polčase Cruz na krídle zahral na Yirajanga, našiel hlavu Ibrahima, ktorý prekonal Domanického z dorážky.
To ale nebolo všetko. Dnešnému Slovanu, ktorý nie je koncentrovaný počas celého zápasu, nie je ťažké dať gól. Štefánik z vlastnej polovice za obranou našiel Demla a tam už Popovič nemal nárok. Podbrezová zacítila bod, ale Slovan mal v sobotu v bráne Popoviča a aj keď je Podbrezová naozaj blízko k Banskej Bystrici, double sa nekonalo.
MFK Dukla Banská Bystrica - FK DAC Dunajská Streda 0:2
2 340 divákov
DAC nepoľavuje ani po obrátke. U nováčika to nebola taká kanonáda, ale od remízy proti Trnave je to 5 víťazstiev po sebe. Sedem v tímov našej súťaže nemá toľko víťazstiev od začiatku ligy, ako dal DAC po sebe.
Štefan Harabin by sa opýtal. Dokedyyy, dokedyy? Ťažko povedať, na Žitnom ostrove je možné všetko a to ani nemusí byť halloween. Aj DAC v týždni dohrával zápas, ktorý si odložil v lete, aby mohol po vypadnutí z Európy odpočívať. A v Košiciach zobral všetky tri body.
VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Dunajská Streda
Dukla po tom, ako minulý víkend prekvapila Slovan, vzdorovala aj lídrovi tabuľky. Treba ale povedať, že najmä v prvom polčase si mohol Felipe poslať žiadosť na úrad práce. Jeho smerom išli 2 propagačné strely, ktoré by stihol aj Nemanič.
DAC, možno aj so zápasom v Košiciach v nohách, štartoval pomalšie. Čistú šancu zahodil Sylla, keď mu lopta po Ramadanovej prihrávke skočila ako Ema Zapletalová. Ale bol to práve Ammar, ktorý po polhodine hry našiel Nemaniča. Aspoň on, keď sa to už obrane Dukly nepodarilo.
V druhom polčase sa Dukla zotrikrát dostala k šestnástke DACu, ale celé to uzavrel Enzo Arevalo. Šľapák na Blažekov členok a aj tak sa tej červenej karte čudoval ako Ficova manželka, keď premiér zbalil segedín a zobral kolegynku do Chorvátska.
Dukle to vpredu vôbec nelepilo a keď jej definitívne došli sily, mohol jej DAC v poslednej desaťminútovke fuknúť ďalšiu päťku. Owusu, Ramadan, Gagua pozahadzovali nemožné a poistku nakoniec po samostatnom nájazde pridal Ammar.
FC Spartak Trnava - KFC Komárno 1:2
3 148 divákov
Tak, ako Yaya Toure pri svojom vstupe všetkým nahovoril, že Yirajang bude predajný artikel, tak sa podarilo Trnave navodiť dojem, že to s posilami za 7 korún a hre postavenej primárne na odchovancoch, zrazu pôjde lepšie, ako po minulé sezóny. Predovšetkým pohľad na trnavskú lavičku a možnosti, ako hru oživiť, boli smutnejšie, ako predzápasová spomienka na zosnulých.
VIDEO: Zostrih zápasu Spartak Trnava - Komárno
Komárno vyhralo prvýkrát v sezóne a zaslúžene. Spartak totiž znovu zopakoval hernú schému zo zápasu v Skalici. Prvá polhodina super, Komárno si točil ako škoricový trdelník a po kolmici na Begalu otváral zápas do prázdnej Kudlička. Lenže po tej polhodine znovu vybilo poistky a Komárno bolo stále nepríjemnejšie.
Až sa dostal za obranu z uhla Sylvestr a hráč, ktorý si pamätá ešte časy Laca Kunu, našiel dva hektáre medzi Vantrubovymi nohami.
Muňoz by to cez polčas možno aj chcel oživiť, ale Škrtel si dres nechal doma a Gergely Geri bol tiež obranca. Aj preto bol druhý polčas pre povahy, ktoré nemajú veľké očakávania.
Niké lige toto kolo vyšlo, 350 eur za každý zblokovanú strelu zobrali domáci hráči ako hodenú rukavicu. Spartaku to z hry nešlo a každý útok Komárna smrdel. Zlomiť to mohol z priameho kopu Sabo, ale trafil žrď a Kudlička z dorážky Pindrocha.
Motyka vystrelila zopár minút pred koncom zápasu, keď si dobre nabehol Wildeboer, jeho strelu Pindroch kryl a po dorážke sa tešil Trello, ale tu už Spartak ofsajdu neutiekol.
Tak, ako v 90. minúte neutiekol gólu z kopačky Šimka. A hostia, nie že by Trnavu nevarovali. O 5 minút skôr Palánovu strelu Vantruba vyrazil pred Bayemiho a svoju chybu ešte stihol napraviť. Ale teda k víťaznému gólu. Zo štandartky centroval Bernát a kapitán hostí bol na šestnástke úplne sám. Trafil to placírkou za Vantrubu ako ostrieľaný útočník.
Spartak znovu zažíva to, čo minulú jeseň. Fanúšik nechodí, lebo to na ihrisku vyzerá tak, ako to vyzerá. A na ihrisku to vyzerá, pretože fanúšik nechodí. Ani ten, ktorý 20 rokov omieľa pesničku o tom, aby za Trnavu hrali iba odchovanci a chlapci z. dedín ako za Malatinského éry.
AS Trenčín - FC Košice 0:5
925 divákov
Tri body Komárna ešte viac podčiarkli tragikomický zápas Trenčína. Tam bolo už v piatej minúte 0:2 a posledná priečka tabuľky už sa na mužstvo Mareka Ďanovského tešila. Soares bol síce späť v zostave a Trenčín teda mal na koho v útoku posielať lopty, ale v druhej minúte prešla cez jeho šestnástku lopta na Madleňáka a bolo 0:1.
Réžia prenosu ešte ani nestihla všetky opakované zábery gólu a na Katiča sa sám rútil Milan Rehuš. 0:2 a dobre, že tam Trenčín nemal toho premotivovaného fotografa z minulej sezóny.
Soares mohol zarobiť na rekord ligy, v ôsmej minúte mal na kopačke tretí gól zápasu, ale penaltu poslal vedľa bránky. To ešte jeho mužstvo malo v hlave nádej na obrat, ale prišla svieca Pooma v strede ihriska, ktorá našla Rehuša, ten Soviča a ten to poslal medzi betóny Katiča.
VIDEO: Zostrih zápasu Trenčín - Košice
Do polčasu to ešte Trenčín skúšal cez Soaresa, ale ten by v zápase potreboval od obrany hostí takú pomoc, ako dali jeho spoluhráči Trenčanom. Ako napríklad Kann, ktorý v 50. minúte poslal na Katiča Maraša.
Štvrtý kúsok pridal Kakay už v čase, kedy hral Trenčín v obrane ešte väčší vabank, ako to je uňho bežné. Marašovi zobral gól ofsajd a piaty gól daroval Kahvičovi chudák Katič.
MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce 4:1
1 307 divákov
Ja asi viem, odkiaľ berie vedenie Trnavy inšpiráciu v snahe dostať veľa muziky za málo peňazí. Žilina po výmene trénera znovu dokazuje, že je úplne jedno, kto za ňu hrá a ešte viac jedno, kto ju trénuje. Bonusom je oživený Mišo Faško, ktorý bodovo dobieha Ramadana. Chudák, ak to takto pôjde ďalej, bude si aj on musieť platiť za ubytovanie počas repre zrazu.
VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Michalovce
Hostia boli prvých 20 minút ako obarení z tej trojdňovej sviatočnej kolóny smer na východ, oproti ktorej cestovali. Žilina ich valcovala ako prezident Trnavy ihrisko na svojej X7ičke a veľmi rýchlo ich otvoril Hranica. Už tam mal prsty Mišo Faško. Adam Jakubech asi cez týždeň tušil, že si v sobotu zachytá a jeho želanie sa mu splnilo.
Šípoš si na prvú prácu musel počkať asi polhodinu, ale po Dzotsenidzeho priamom kope to na bránkovej čiare čistil ako svojho času Jano Lašák. Michalovce znovu dokázali, že inkasovať problém nemajú, ale pri strieľaní gólov to je už horšie. Aj keď teda treba povedať, že sa to do polčasu snažil zmeniť hlavne Taylor Hart.
A tak svojho súpera šošoni po polčase zhltli ako kanapky na zväzovej konferencii. Už po troch minútach po návrate na ihrisko si penaltu vypýtal a premenil Mišo Faško. Toto Michalovce zlomilo ako kedysi rozchod Bianky s Jovinečkom a už to bolo iba otázkou skóre. Akcia Roginiča s Faškom na 3:0 vyzerala až veľmi jednoducho a tu už bolo hotovo.
Jemnú absenciu agresivity domácej obrany využil aspoň na prémie za gól Lemishko, ale toto Roginič nechcel nechať ako posledné slovo, v nadstavenom čase ešte našiel sily na šprint a pripravil to na zlatom podnose pre Bilaloviča.
MFK Ružomberok - MFK Skalica 1:0
985 divákov
Voyo v blízkej dobe uverejní dokument o skalickom futbalovom mužstve, ktoré po ligovej prehre zostalo 3 dni v zápche Slovákov vracajúcich sa z východu naspäť na západ. Aj keď po tom výkone, ktorý na Liptove ukázali, patrili medzi málo autobusov, ktoré si tento trest zaslúžili.
Ružomberok, teda konkrétne priamo vedenie klubu, poslalo do Béčka Jana Hladíka a aj napriek tomu proti Skalici pôsobil dominantne. Martin Junas mal do 20. minúty zákrokov na dva zápasy a jeho spoluhráči znovu potrebovali prežiť úvod, aby začali aj oni útočiť. Penaltu si pýtal Černek, ale chcel ju až veľmi.
Vyšla až Grgičovi, ktorého Podhorín zobral so všetkým rešpektom a z penalty vlastne rozhodol Alex Selecký. Skalica bola ofenzívne mizerná aj v druhom polčase a najviac aktivity vyvíjal práve Martin Junas pri výkopoch. A že ich mal.
Ružomberčania si obranu hostí ťukali na počkanie a vlastne jediný druhopolčasový útok hostí skončil Onyedykovou kopačkou v tváre Mojžiša, ktorý si po zápase mohol ísť vybaviť dentálnu hygienu. A útočník hostí počkal svojich spoluhráčov v teple kabíny.