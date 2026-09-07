Hviezdy Telerána žiarili. Iľko ťahá Žilinu, Bukovský zachránil bod Trnave (tréneroviny)

My sa tu máme tak dobre, že už sa môžeme sťažovať aj na žreb skupiny Ligy majstrov pre Slovan. Ten sa pred ňou ešte stihol posilniť, zo Slavie neprišiel Douděra, ale obranca Camara. Hosťovanie bez opcie je odpoveďou na last minute posilňovanie kádra.
Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.
Slovanu sa podaril cieľ číslo 1, ale na prestupovom trhu by potreboval Kaliňáka, ktorý rozbije bank a privedie Touremu posily, ktoré na svoj futbal potrebuje.
Na čele tabuľky je DAC, ktorému facka v Holandsku pomohla a odvtedy to seká ako kosačky z Mountfieldu. Znovu vyzerá ako jediný reálny súper Slovana, otázne je len dokedy mu to vydrží a koho Oskar v zime transformuje na peniaze.
FC DAC Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava 2:0
8 510 divákov
Slovan pred výletom do Paríža cestoval na Žitný ostrov, ale návrat Popoviča sa nekonal. Lásku tribún si tak vychutnal iba jeden z ich miláčikov, Cesar.
DAC do zápasu vstupoval s bilanciou 4 prehier proti Slovanu z minulej sezóny a šanca na to, že majster prehrá dva zápasy po sebe v rade je v našej lige veľmi malá. Naposledy sa tento úkaz stal s titulom vo vrecku pred 2 rokmi.
VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda - Slovan
Toure postavil asi to najlepšie, čo vedel, ale s výnimkou prvých 15 minút to bolo málo. DAC proti Slovanu zvolil agresívne napádanie a belasí nemali čas ani si s loptu na nohe rozmyslieť, čo donesú manželkám z Paríža.
Výborný výkon ukázal Gagua, ktorý si hostí točil ako detskej manéži a na Takáča to z každej pozície skúšal Ramadan.
Slovan odišiel na check-in už v druhom polčase a v hlbokom bloku zaspomínal na trénera Weissa. Lenže do plných to DACu nešlo a jeho ambície končili pred šestnástkou. Až získal loptu v strede poľa, Gagua sa otočil okolo Martineza, Ramadan asi prvýkrát v zápase prihral a Takáča prestrelil Sylla.
To už bolo po tom, ako Ramadan z voleja takmer odtrhol Dominikove brvno. Neviem, čo do tej lopty namontovali, ale lieta ako vládny špeciál.
Slovan vystriedal, poslal tam všetko, čo vie trafiť bránku, ale bola z toho len prízemná bomba Ihnatenka.
Ceny benzínu na Slovnafte vystrelili definitívne po Takáčovej chybe, keď namiesto Bajriča našiel Gagua a ten to naservíroval Ourovi.
MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 3:1
2 014 divákov
Najšťastnejšie kluby tohto týždňa si to spolu rozdali pod Dubňom. Šošoni sa po víťazstve dostali priebežne na prvé miesto tabuľky, ale v klube sa stále pozerajú len na 2 tabuľky. Nutričné hodnoty tresky exkluziv a letné predaje. Do tej druhej pribudol odchod Tobiáša Pališčáka do Plzne.
Potešil sa aj zvyšok ligy, z Podbrezovej prestúpil do klubu Rio Ave Radek Šiler, ktorý podľa agenta Braňa Jašureka ani trnavský kotol neprovokoval, on im len hovoril, že bude kráľom strelcov. S Tonom Šoltisom asi riešil výkonnosť svojich ETF fondov.
VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Podbrezová
Prvý polčas patril postranným rozhodcom, ktorí si zabehali ako Alojz Hlina pred smeráckymi penziónmi.
Zápas šancou otvoril Homet, ale potom sa rozbehli hostia. Miljaniča v spaľovaní šancí nahradil Mrvaljevič, pričom hlavne tá druhá si nielenže gól pýtala, ona mala naňho notársky overenú žiadosť.
A tak dostal čas zahriať sa Mišo Faško, ktorý robí všetko pre to, aby nedal klubu žiadnu šancu na to, aby sa ho v zime zbavil. Prvý center na Hometa ešte nevyšiel, ale ten druhý na Minárika už bola nádhera. 1:0 pre Žilinu, až kým si VAR všimol ofsajd.
Všetko si Faško vynahradil o pár minút neskôr z priameho kopu. Na loptu si Domaniský siahol, ale to bolo asi tak všetko z jeho strany. Ako bonus dostal ešte brankár hostí od Paraja sódu aj bez sodastreamu.
V 44. minúte sa v šestnástke zjavil Patrik Iľko, ktorý si nabehol na Hranicov pas a za toto už Paraj Domaniskému nemal čo povedať. Iľko s Faškom chytili formu, že by mali od klubu dostať aspoň multisportky. Patrik svojou peknou strelou otvoril aj druhý polčas.
Ten zdramatizovala Podbrezová, keď Paraj načechral na Chrienovu hlavu a asi nikto by nečakal, že jeho hlavička z 18 metrov skončí v site.
Lenže Podbrezovej to už nebolo nič platné, v nadstavenom čase bol faulovaný Florea a z penalty sa potešil Fero Kóša.
MFK Ružomberok - FC Spartak Trnava 1:1
1 771 divákov
V minulom týždni sme sa dozvedeli, že Ružomberok má dostatočne široký káder na to, aby si tréner Kostl pýtal posily.
Možno aj preto sa na lavičke predstavil už za B tím hrajúci Pišta Gerec. Jeho obnovenú premiéru videlo na domáce pomery celkom zaplnené hľadisko, Ružomberok razí heslo, ak to nejde na ihrisku, dotlačia to cez tribúny a proti Trnave vytiahli akciu 1+1.
Prvý polčas ale nevyzeral, že posledné mužstvo tabuľky má na sebe čierno-oranžové dresy.
Ťažko povedať, či Spartakovci na zápas išli z Púchova, kde si v týždni ťukli Slovnaft Cup osobákom, ale v prvom polčase vyzerali ako po troch vyprážaných syroch. A Ružomberok svoju šancu z priameho kopu vďaka Tučnému neváhal využiť.
V polčasovej kabíne mohol Muňoz žrebovať, koho všetkého vystrieda a od 58. minúty začal zhusťovať ofenzívu.
Domáci sa stiahli pred Krajčírika, ktorý v druhom polčase dominoval v držaní lopty. Ale keď už sa aj Spartak dostal do šance, zakončenie stálo za Wildeboera, ktorý v tom čase ešte ani nebol na ihrisku.
Z neho sa takmer po vyše hodine hry porúčal Koubek, ale jeho lakeť do Ujlakyho tváre sa asi rozhodcovi nezdal dostatočný. Spartaku to vyšlo, keď konečne do šestnástky poslal viac ako dvoch futbalistov. K centru z pravej strany sa dostal Bukovský a bolo 1:1.
Mohlo byť aj 1:2, Ružomberok už od toho momentu na druhú stranu ani poriadne nedovidel, ale buď šancu s prehľadom zahodil Wildeboer, alebo v nadstavenom čase Kudlička. Kto tento zápas pozeral cez Voyo na dátach, nech si zažiada o náhradu.
FC Košice - MFK Dukla Banská Bystrica 3:0
3 611 divákov
Žiaci sa vrátili do škôl, Bystrica po dvoch úspešných zápasoch v rade tiež. V prvom polčase vyfasovala nové učebnice a po veľkej prestávke sa už ani nemusela vracať do triedy. Košiciam stačilo 45 minút, aby hostí totálne vygumovali.
Tí ani nevystrelili na bránku a v druhom polčase mohol tréner Valach šetriť sily.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Banská Bystrica
Áno, celá liga vie, že to Košice v druhom polčase vedia odfláknuť, ale dať im trojgólový náskok nebol dobrý nápad. A to tie ich góly vyzerali tak, ako keby obranu hostí po zápase čakala návšteva u očného.
Pri prvom Maraš získal loptu v strede ihriska, posunul to Sovičovi a ten si tak zasekol Bolajiho, že kým sa otočil naspäť, už bolo 1:0.
Gól číslo 2 sa doviezol tiež z ľavej strany. Kakay pálil na Hrošša, ktorý loptu vyrazil len na Maraša. Po rovnakej osi sa doviezol gól na 3:0.
Baláž veľmi zaujímavo tieňoval Maraša, ktorý mal čas si loptu pred Hroššom spracovať a poslať mu to tam od žrďky. Spásou pre Duklu bol polčasový hvizd a druhé dejstvo už bolo treba len dohrať.
MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín 3:1
1 827 divákov
V Trenčíne si môžu tri body z domáceho zápasu proti Ružomberku vystaviť vedľa Stanley Cupu, takú majú pre AS zatiaľ cenu zlata. Na východe republiky totiž nedokázali ani bodovať, aj keď hrali takmer hodinu presilovku.
Východniari sa do svojho súpera zahryzli už od začiatku zápasu a v obrane Trenčína bol chaos.
Ten využil až Mashike, keď si to narazil s Cottrellom a pred Katičom bol sám. Dobrý rozbeh svojim spoluhráčom takmer pokazil Koscelník, ktorý svoj návrat domov oslávil šlapákom na Skovajsov členok.
Ale tak kto sa sprchuje prvý, tomu sa ujde teplá voda. Šoltisovi sa určite uľavilo o minútu neskôr, keď Danekov center našiel v šestnástke medzi piatimi Trenčanmi stojaceho Mashikeho. 2:0.
VIDEO: Zostrih zápasu Michalovce - Trenčín
Trenčín do druhého polčasu vstúpil s ambíciou dotiahnuť dvojgólové manko, ale stačil jeden brejk, keď loptu vyviezol Dsotenidze a Patrika Daneka by Križan už nedobehol, ani keby utekal oproti nemu. 3:0.
Ako povedal aj Ricardo Moniz, jeho z tohto zápasu môže tešiť len fakt, že sa gólovo presadil Zirkzee. Brat hráča Manchestru United by mal aj asistenciu, ak by si lepšie postrážil ofsajd. Ale to ich s bratom asi spája, ten si tiež nepostrážil kam prestupuje.
KFC Komárno - MFK Skalica 0:0
2 310 divákov
Prvá bezgólová remíza prišla v zápase, kde by to človek aj tak trochu mohol čakať. Keď som ho videl v rozpise, hneď som sa začal tešiť na repre pauzu.
Aj keď teda za bod zo zápasu je Skalica vďačná viac ako za tri kruháče pred voľbami v centre mesta.
VIDEO: Zostrih zápasu Komárno - Skalica
Komárno bolo počas celého zápasu lepšie, ale to, čo im futbalový pánbožko v baráži o udržanie dal, im teraz aj s úrokmi po vzore tých najskúsenejších úžerníkov berie.
Roman Hudec na tlačovke mohol chváliť iba pekný domáci štadión. Z neho si jeho zverenci v prvom polčase pozreli iba jednu polovicu. Tú, na ktorej bránili akcie KFC. To súpera dobíjalo. Ako to už jeho v tejto sezóne uňho zvykom, neúspešne.
A keď to už Muritalovi padlo, pískal sa ofsajd. Človek by povedal, že keď už píska Bálint Kiss, prižmúri očko.
Aj v druhom polčase vyzeral zápas ako leták LIDLA. Akcia za akciou v podaní domácich. Keď to už nešlo z hry, fauloval Bariš Žáka a penaltu kopal Šmehyl.
A trafil Ludhu. Gól nedal ani Jakub Sylvestr po krásnej kolmici, keď mieril mimo. Komárno by proti Skalici neskórovalo ani keby hostia odvolali brankára.
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