DAC si okrem ligy odložil aj druhý set s Twente a Dukla s predvoľbou 09 (tréneroviny)

Dnes je v móde padel, ktorý patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce športy. V Dunajskej Strede však stále preferujú tenis.
V treťom predkole Konferenčnej ligy cestovali do Enschede a možno aj Jan Van Daele tušil, že odložený zápas v Košiciach bude klubu zbytočný.
Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.
To však nevedel, že si jeho hráči odložili aj samotný zápas v Holandsku. 6:0 značí, že v odvete už pôjde iba o tržby vo fanshope. Taká Romana Tabak si ale dodnes musí myslieť, že to DAC môže otočiť v troch setoch.
To Slovan valcuje naďalej, Mjällby vonku porazil 2:1 a žreb jeho postupu do Ligy majstrov vyzerá tak dobre, ako keby sa konal v Grafobale. Bonusom na tom všetkom je fakt, že zápas rozhodol Kianga. Po prihrávke novej posily Suleimana Camaru.
V treťom kole sme videli iba 4 zápasy, Slovan si ten svoj v Trenčíne odložil, aby si oddýchol pred odvetou, DAC preto, lebo vedel, že po tomto predkole už nebude mať dôvod si zápasy odkladať.
FC Spartak Trnava - MFK Dukla Banská Bystrica 3:0
4 472 divákov
Momentálne najtragickejšie mužstvá v lige delí jeden kopec. V Ružomberku sú celí nadšení z toho, že v lige je Dukla. Dokonca zvažujú aj vymeniť semafór pri odbočke na Donovaly za kruháč, nech svojho rivala aspoň nejak potešia.
Škrtel cez letnú prestávku očividne sledoval na Voyo ten seriál o Žiline a povedal si, že do jarmoku aj on postaví čisto trnavský káder.
A keďže proti nemu v sobotu stála práve Bystrica, dovolil si rovno čisto trnavské útočné trio Trello - Kudlička - Polťák. Ak by mali Malženice v druhej lige ľahší žreb, mohlo si tých chalanov ťuknúť ešte viac.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Trnava - Banská Bystrica
Robo Polievka má ešte šancu požiadať o repatriačný let do Maďarska. Robo ak toto čítaš, vyšli signál pri najbližšom ligovom góle. Alebo pri ofsajde, ak to pomôže.
Polhodinu to s hosťami zle nevyzeralo, potom ale Trello sklepol Kudličkovi, jeho strelu si Trefil vyrazil za seba a na bránkovej čiare dorážal Polťák. Pri druhom góle sa to Trellovi s Khorkhelim poodrážalo pomaly aj od obrubníkov a tu bol Trefil bez nároku.
Čo neplatilo o pár minút pri góle na 3:0, keď to Laušič poslal z diaľky. Trefilovi lopta vypadla a pri dorážke bol Kudlička s Polťákom skôr, ako ktokoľvek z obrannej formácie Dukly. Za 7 minút sa obrana hostí rozsypala ako účtovníctvo SFZ.
V druhom polčase už si to Muňoz dovolil aj pretočiť, mimo hry stále zostáva Azango s Gongom a Dukla v druhom polčase len dúfala, že jej Spartak nestihne do autobusu hodiť Mensaha.
Kustódovi sa vybral pomôcť Arevalo, ktorý síce fauloval Škrba na žltú, ale na cestu mu pribalil šlapák na koleno a nemusel tak sledovať utrpenie spoluhráčov. Nováčik je zatiaľ na uterák, aj to len taký ten malý detský a so skóre 0:9. A to pritom Niké liga pred sezónou oblepila celú loptu slovom gól v braillovom písme, to už človek nevie ako by Dukle inak mal pomôcť.
MŠK Žilina - MFK Skalica 1:3
1 872 divákov
Šošoni síce tento rok zatiaľ nič do Európy nepredali, iba na hosťovanie do Fínska pustili Prokopa a Filipovi Kašovi dali povolenie hľadať si iný klub. No na druhej strane je ich strelecká nemohúcnosť naozaj vývozným artiklom. Naposledy si to vyskúšali doma proti Skalici.
Záhoráci patria po troch kolách medzi príjemné prekvapenia ligy. 7 bodov možno čakal zeleno-biely klub až niekedy na začiatku školského roka. Ťažil aj z toho, že tentokrát nestál proti tej Žiline z minulej sezóny, kde to Faškovi padlo aj na free spinoch.
Možno by to bolo inak, ak by v druhej minúte Bzdyl pálil do priestoru brány. Ale nestalo sa a Žilina pykala. Kašu už síce na ihrisku nemala, ale na kašu im rozbil obranu prienik Nonikashviliho po vysunutí od Onyediku. Po strate lopty od práve Bzdyla. Nigéríjčan ešte potrebuje cca 2 zápasy, aby prekonal historický rekord hráča Skalice v kanadských bodoch v jednej sezóne.
Šošoni dominovali čo sa týka xG, držania lopty, striel na bránu, ale ich zakončenie stálo za vegánske bryndzové halušky so slaninou. Až prišla 54. minúta, v ktorej sa VAR nad domácimi zľutoval a súboj Rýzeka s Iľkom vyhodnotil na penaltu. Z tej sa Miro Káčer nemýlil.
Lenže domáci znovu v rozohrávke podľahli pressingu hostí, do šestnástky vbehol Daniel, Onyedika loptu pustil za seba a Šimko šošonom ukázal, ako sa to má. Že ak dobre bránite a počkáte si na chyby mladej obrany, tie chyby prídu. Lebo tie chyby nie sú ako posily Žiliny.
No a utrpenie mladého šošona korunoval z priameho kopu Mášik. Badžgoň vyzeral tak, že si ešte len stavia múr, ale rozhodca to fúkol a krídelník hostí to poslal nekompromisne priamo na domáceho brankára. Lenže to bola taká bomba, že nakoniec skončila v site.
MFK Ružomberok - FK Železiarne Podbrezová 1:4
1 413 divákov
Aké prestupy, taký vstup do ligy. Keď naposledy Ružomberok dostal štvorku, to len Peter Struhár menil operátora.
Kostl síce už v zostave mohol počítať s Lavrinčíkom, ale to je asi tak všetko, čo si MFK pripočítal po zápase do tabuľky. Zaujímavý štart do života mali aj nové biele dresy.
Začali ale dobre. V 9. minúte tradične po ružombersky. Center hlavičkoval obranca Marušin, Domanický, ktorý v tomto zápase vymenil Trnovského, loptu vyrazil pred Hranoša a bolo 1:0.
Ale potom začalo darčekobranie. Demlov center letel priamo do rúk Krajčírika a tomu nenapadlo nič lepšie, ako loptu pustiť na nohu Kováčikovi. 1:1.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Ružomberok - Podbrezová
Svedomie nemá domáca obrana čísta ani pri góle Radka Šilera. Kováčik dával loptu pod seba, Šiler svoju prvú strelu oprel o Miljaniča, vďaka čomu si položil Krajčírika a v dorážke už to stačilo uložiť vedľa. Výhoda je, že pri schádzaní z ihriska si mohol pokecať s krajanmi na domácej lavičke v materinskom jazyku.
Hostia si v sobotu vybrali deň, kedy svojho súpera trestali pri každej príležitosti. Inšpirovaný Disciplinárkou SFZ. Kováčikov gól na 1:3 bola bomba, ktorú si Krajčírik pozrie už len v zostrihoch.
Výborný deň domáceho mužstva korunoval Hranoš, ktorý so žltou kartou vo vrecku urobil súperovi takedown a potom sa čudoval, že namiesto hlavnej karty na turnaji Oktagonu vidí druhú žltú. Štvrtý gól tam doklepol Mrvaljevič, ale to už bol Krajčírik pod kanonádou ako v hokejovej oslabovke.
MFK Zemplín Michalovce - KFC Komárno 1:1
1 489 divákov
Gratulujeme Michalovciam k prvému ligovému bodu a gólu. Stačil im na to jeden polčas, keďže v tom prvom si po vzore DACu v Holandsku odložili. Za čo ich po brejku potrestal Jano Bernát, na ktorého Michalovce zabudli ako na posily v lete.
V prvom polčase okrem pekného západu slnka nebolo čo sledovať a v tom druhom mohli hostia svoju púť na východ uzavrieť gólom na 0:2. Po Bernátovom rohu posielal loptu hlavou cez šestnástku Domonkos, ale Masaryk ju z pol metra nedokázal poslať do sita.
VIDEO: Zostrih zápasu Michalovce - Komárno
A tak sa trestalo. Po hodine hry sa dostal k priamemu kopu Bednár, ktorý tam poslal strašné medzimesto. A tam ešte domáci kapitán nekončil. O 5 minút zachraňoval pri Silvestrovej hlavičke na bránkovej čiare. Michalovciam striedania pomohli, boli aktívnejšie a pri jednom brejku sa stal asi moment kola.
Mashike pred šestnástkou vletel do Dlubáča, ktorého museli odniesť na nosidlách, ale VAR v tom súboji našiel ruku brankára hostí, ktorý in memoriam vyfasoval na cestu aj červenú kartu.