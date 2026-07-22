Trénera tureckej reprezentácie zasiahla smutná správa, jeho sestra prišla o život

Turkey head coach Vincenzo Montella walks off the field at the end of first half group D World Cup soccer action against Australia in Vancouver, British Columbia, Saturday, June 13, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)
Turkey head coach Vincenzo Montella walks off the field at the end of first half group D World Cup soccer action against Australia in Vancouver, British Columbia, Saturday, June 13, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) (Autor: TASR/AP)
TASR|22. júl 2026 o 13:52
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Lekári bojovali o jej život niekoľko dní.

Trénera tureckej futbalovej reprezentácie Vincenza Montellu zasiahla správa o smrti jeho sestry Cateriny. Vo svojom vyhlásení o tom informoval v stredu Turecký futbalový zväz.

„S hlbokým smútkom sme sa dozvedeli, že Caterina Montellová, sestra nášho trénera Vincenza Montellu, zomrela v noci v nemocnici, kde bola hospitalizovaná po tragickej nehode v jej dome,“ uviedol riadiaci orgán tureckého futbalu podľa agentúry DPA.

Podľa vyhlásenia bojovali lekári o život ženy niekoľko dní. Jej pohreb je naplánovaný na stredu v Neapole.

Päťdesiatdvaročný Talian prevzal tureckú reprezentáciu v septembri 2023. Doviedol ju na EURO 2024 a na nedávne MS, kde Turci prekvapivo vypadli už v skupinovej fáze.

Vo funkcii bude pokračovať na základe zmluvy platnej do roku 2028.

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