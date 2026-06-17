Brazílsky majster sveta z roku 1994 skončil v nemocnici. Bojuje s lymfómom

Carlos Alberto Parreira
Carlos Alberto Parreira (Autor: RT Brasil)
TASR|17. jún 2026 o 22:52
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S národným tímom získal aj triumf na Copa America 2004.

Bývalého trénera brazílskej futbalovej reprezentácie Carlosa Alberta Parreiru hospitalizovali počas liečby rakoviny. Informovala o tom v stredu nemocnica Samaritano Barra v Riu de Janeiro.

Osemdesiattriročnému Parreirovi diagnostikovali v roku 2023 Hodgkinov lymfóm. Nemocnica vo vyhlásení neuviedla podrobnosti o jeho zdravotnom stave ani dátum prijatia na liečbu.

Parreira doviedol Brazíliu k titulu majstrov sveta v roku 1994. S národným tímom získal aj triumf na Copa America 2004 a Pohári konfederácií 2005.

Podľa Brazílskej futbalovej konfederácie odkoučoval pri reprezentácii 177 zápasov s bilanciou 124 víťazstiev, 39 remíz a 14 prehier.

Počas domácich MS 2014 pôsobil ako koordinátor mužstva trénera Luiza Felipeho Scolariho.

Na svetových šampionátoch viedol aj reprezentácie Kuvajtu (1982), Spojených arabských emirátov (1990), Saudskej Arábie (1998) a Juhoafrickej republiky (2010). Informovala agentúra AP.

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