Anglická aféra špehovania súperov je na konci. Tréner dostal podmienečný trest

Tréner Southamptonu Tonda Eckert
Tréner Southamptonu Tonda Eckert (Autor: TASR/AP)
TASR|7. okt 2026 o 18:55
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Taktiež musí zaplatiť pokutu.

Tréner futbalistov Southamptonu Tonda Eckert dostal pokutu a podmienečne odložený šesťtýždňový zákaz činnosti pre kauzu špionáže v druhej najvyššej anglickej súťaži na konci minulej sezóny.

Klub vylúčili z baráže o postup do Premier League po tom, ako priznal, že špehoval pri tréningu ostatné tímy.

Bolo medzi nimi aj Middlesbrough s Davidom Strelcom, ktoré pôvodne prehralo semifinále baráže, no po previnení súpera zviedlo neúspešný priamy duel o postup s Hull City.

Eckert dostal trest za účasť pri troch incidentoch. Obvinenia v stredu prijal a dostal pokutu vo výške 28 000 libier.

Jeho dištanc bol však pozastavený do konca budúcej sezóny. Tím špehoval v minulej sezóne aj Oxford United a Ipswich, v tej prebiehajúcej mu English Football League (EFL) odobrala štyri body.

„Podmienečne odložený trest nadobudne účinnosť, ak sa preukáže, že porušil pravidlá alebo predpisy tým, že požiadal o sledovanie tréningu iného klubu, schválil ho alebo získal či využil informácie z takéhoto sledovania, bez ohľadu na jeho formu,“ citovala z vyhlásenia Anglickej futbalovej asociácie (FA) agentúra DPA.

Southamptonu patrí momentálne v tabuľke trináste miesto. Klub vyhlásil, že „prijal opatrenia, aby zabezpečil, že takéto chyby v úsudku sa nebudú opakovať“ a že sa chce „s nadšením posunúť vpred naproti žiarivej budúcnosti“.

Majiteľ tímu Dragan Šolak vyjadril spokojnosť s rozhodnutím a prístupom FA, nepáčilo sa mu však správanie EFL, pod ktorú spadá 2. - 4. najvyššia anglická súťaž: „Na spôsob, akým s nami zaobchádzala, nezabudneme. Teraz je však čas pozerať vpred na, podľa mňa, výbornú budúcnosť nášho klubu.“

Premier League

    Tréner Southamptonu Tonda Eckert
    Tréner Southamptonu Tonda Eckert
    Anglická aféra špehovania súperov je na konci. Tréner dostal podmienečný trest
    dnes 18:55
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