Anglická aféra špehovania súperov je na konci. Tréner dostal podmienečný trest

Tréner futbalistov Southamptonu Tonda Eckert dostal pokutu a podmienečne odložený šesťtýždňový zákaz činnosti pre kauzu špionáže v druhej najvyššej anglickej súťaži na konci minulej sezóny.
Klub vylúčili z baráže o postup do Premier League po tom, ako priznal, že špehoval pri tréningu ostatné tímy.
Bolo medzi nimi aj Middlesbrough s Davidom Strelcom, ktoré pôvodne prehralo semifinále baráže, no po previnení súpera zviedlo neúspešný priamy duel o postup s Hull City.
Eckert dostal trest za účasť pri troch incidentoch. Obvinenia v stredu prijal a dostal pokutu vo výške 28 000 libier.
Jeho dištanc bol však pozastavený do konca budúcej sezóny. Tím špehoval v minulej sezóne aj Oxford United a Ipswich, v tej prebiehajúcej mu English Football League (EFL) odobrala štyri body.
„Podmienečne odložený trest nadobudne účinnosť, ak sa preukáže, že porušil pravidlá alebo predpisy tým, že požiadal o sledovanie tréningu iného klubu, schválil ho alebo získal či využil informácie z takéhoto sledovania, bez ohľadu na jeho formu,“ citovala z vyhlásenia Anglickej futbalovej asociácie (FA) agentúra DPA.
Southamptonu patrí momentálne v tabuľke trináste miesto. Klub vyhlásil, že „prijal opatrenia, aby zabezpečil, že takéto chyby v úsudku sa nebudú opakovať“ a že sa chce „s nadšením posunúť vpred naproti žiarivej budúcnosti“.
Majiteľ tímu Dragan Šolak vyjadril spokojnosť s rozhodnutím a prístupom FA, nepáčilo sa mu však správanie EFL, pod ktorú spadá 2. - 4. najvyššia anglická súťaž: „Na spôsob, akým s nami zaobchádzala, nezabudneme. Teraz je však čas pozerať vpred na, podľa mňa, výbornú budúcnosť nášho klubu.“