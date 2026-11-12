Argentína stavila na kontinuitu. Scaloniho budúcnosť je vyriešená

Lionel Scaloni.
Lionel Scaloni. (Autor: TASR/AP)
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TASR|12. nov 2026 o 19:41
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Informoval o tom prezident Argentínskej futbalovej asociácie (AFA) Claudio Tapia.

Tréner argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Scaloni zostane vo svojej funkcii až do MS 2030.

Vo štvrtok sa dohodol na štvorročnom predĺžení zmluvy. Informoval o tom prezident Argentínskej futbalovej asociácie (AFA) Claudio Tapia.

Scaloni vedie argentínsky národný tím od roku 2018. S mužstvom okolo kapitána Lionela Messiho získal v roku 2022 v Katare titul majstrov sveta, postúpil do finále MS 2026 a dvakrát triumfoval na Copa America (2021, 2024).

Messi medzičasom ukončil reprezentačnú kariéru. Scaloni sa po vypršaní zmluvy stane argentínskym trénerským rekordérom v počte účastí na MS, pripomenula agentúra AFP.

„Albicelestes" majú istú účasť na šampionáte ako jeden zo spoluorganizátorov turnaja rovnako ako Uruguaj, Paraguaj, Španielsko, Portugalsko a Maroko. 

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