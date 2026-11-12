United nie sú jediní. Ďalší tím Premier League odvolal trénera v rovnaký deň

Vedenie anglického futbalového klubu Crystal Palace vo štvrtok odvolalo z funkcie hlavného trénera Francúza Pierra Sagea.
Štyridsaťsedemročný kouč skončil na lavičke londýnskeho tímu už po piatich mesiacoch. Palace je po desiatich kolách na poslednom mieste Premier League so siedmimi bodmi.
„Crystal Palace FC potvrdzuje, že Pierre Sage skončil vo funkcii hlavného trénera,“ uviedol klub vo štvrtkovom vyhlásení.
Francúzsky kormidelník doplatil na nevydarený vstup do sezóny, keď jeho zverenci vyhrali iba dva z úvodných desiatich ligových zápasov. V nedeľu prehrali s Liverpoolom 1:3 a zaznamenali štvrtú ligovú prehru za sebou.
Sage prišiel do Crystal Palace v lete z francúzskeho Racingu Lens a na lavičke nahradil úspešného Rakúšana Olivera Glasnera. Ten sa zapísal do histórie klubu ziskom troch trofejí za dva roky.
Londýnčanov priviedol k triumfom v Anglickom pohári (FA Cup), anglickom Superpohári (Community Shield) a Konferenčnej lige. Pred jeho pôsobením klub nikdy nezískal významnú trofej, pripomenula agentúra AFP.
Podľa britských médií patrí medzi hlavných kandidátov na uvoľnený post Thomas Frank, ktorý v minulosti viedol Brentford a Tottenham.
Sage je spolu s Michaelom Carrickom z Manchestru United prvým trénerom, ktorého v prebiehajúcej sezóne Premier League odvolali. Obe trénerské zmeny oznámili kluby vo štvrtok.