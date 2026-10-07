Arsenal podržal Artetu. Jeho kontrakt mal pôvodne vypršať po sezóne

Španiel Mikel Arteta povedie futbalistov Arsenalu Londýn do leta 2030. O predĺžení jeho kontraktu, ktorého platnosť mala vypršať na konci tejto sezóny, informoval klub na svojom webe.
Podmienky novej dohody, vďaka ktorej si tento 44-ročný Španiel predĺži svoje pôsobenie v klube už na jedenásty rok, nie sú zatiaľ známe.
Ak však Arteta dodrží celý kontrakt, stane sa tretím najdlhšie pôsobiacim trénerom Arsenalu v histórii klubu – hneď po Arsenovi Wengerovi a Georgeovi Allisonovi.
Naďalej spolupracovať s výnimočnými ľuďmi
„Je pre mňa cťou spojiť svoju budúcnosť s týmto klubom a naďalej spolupracovať s výnimočnými ľuďmi, ktorí chcú pre Arsenal len to najlepšie,“ povedal Arteta.
Svoje pôsobenie v Arsenale odštartoval v roku 2019 a doviedol tím späť na výslnie anglického futbalu, pričom „kanonieri“ v minulej sezóne získali svoj prvý ligový titul po 22 rokoch.
V uplynulej sezóne priviedol Arsenal do jeho prvého finále Ligy majstrov po dvoch desaťročiach. Na zisk premiérového titulu na najväčšej európskej scéne však napokon nedosiahli po prehre v rozstrele s Parížom Saint-Germain.
Už sme si vybudovali výnimočné puto
„Tento klub je jedinečný – svojím charakterom i tým, aké pocity v človeku vyvoláva. Nesmierne si vážim, že naša spoločná cesta bude pokračovať.
Už sme si vybudovali výnimočné puto a vytvorili spomienky, ktoré nám zostanú na celý život. A čo je obzvlášť vzrušujúce – toto je len začiatok toho, čo môžeme spoločne dosiahnuť.
Je pre mňa cťou viesť tento klub v takom výnimočnom období jeho 140-ročnej histórie. Pre mňa i moju rodinu je to chvíľa, na ktorú sme hrdí.
Cítim lásku a rešpekt našich fantastických fanúšikov a oni majú na oplátku tú moju a našu,“ vyhlásil Arteta.
S predĺžením jeho kontraktu podpísali spoluprácu aj členovia realizačného tímu.
Neuveriteľná cesta
Spolumajitelia Arsenalu, Stan a Josh Kroenkeovci uviedli: „Doteraz to bola neuveriteľná cesta a tešíme sa na to, čo nás v rámci tohto výnimočného vzťahu čaká v budúcnosti.
Minulá sezóna predstavovala v histórii Arsenalu výnimočný okamih, počas ktorého sme vytvorili spomienky na celý život. Sme odhodlaní vytvoriť ich v nasledujúcich rokoch ešte oveľa viac. S Mikelom nás spája výnimočné puto.
Sme nesmierne hrdí na všetko, čo sme dosiahli od jeho návratu do klubu v roku 2019. Dokonale rozumie hodnotám Arsenalu a nosí ich vo svojom srdci.
Vie, čo tento klub znamená pre všetkých, ktorí sú s ním spätí a je odhodlaný nadviazať na všetko, čo sme spoločne dosiahli.“
Arsenal sa vráti do diania v Premier League sobotňajším domácim zápasom proti Leedsu. Po prehre s Brightonom v minulom kole stráca na Manchester City tri body.