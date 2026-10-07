Arsenal podržal Artetu. Jeho kontrakt mal pôvodne vypršať po sezóne

Mikel Arteta.
Mikel Arteta. (Autor: TASR/AP)
TASR|7. okt 2026 o 13:44
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V minulej sezóne doviedol tím k titulu v Premier League.

Španiel Mikel Arteta povedie futbalistov Arsenalu Londýn do leta 2030. O predĺžení jeho kontraktu, ktorého platnosť mala vypršať na konci tejto sezóny, informoval klub na svojom webe. 

Podmienky novej dohody, vďaka ktorej si tento 44-ročný Španiel predĺži svoje pôsobenie v klube už na jedenásty rok, nie sú zatiaľ známe.

Ak však Arteta dodrží celý kontrakt, stane sa tretím najdlhšie pôsobiacim trénerom Arsenalu v histórii klubu – hneď po Arsenovi Wengerovi a Georgeovi Allisonovi.

Naďalej spolupracovať s výnimočnými ľuďmi

„Je pre mňa cťou spojiť svoju budúcnosť s týmto klubom a naďalej spolupracovať s výnimočnými ľuďmi, ktorí chcú pre Arsenal len to najlepšie,“ povedal Arteta.

Svoje pôsobenie v Arsenale odštartoval v roku 2019 a doviedol tím späť na výslnie anglického futbalu, pričom „kanonieri“ v minulej sezóne získali svoj prvý ligový titul po 22 rokoch.

V uplynulej sezóne priviedol Arsenal do jeho prvého finále Ligy majstrov po dvoch desaťročiach. Na zisk premiérového titulu na najväčšej európskej scéne však napokon nedosiahli po prehre v rozstrele s Parížom Saint-Germain.

Už sme si vybudovali výnimočné puto

„Tento klub je jedinečný – svojím charakterom i tým, aké pocity v človeku vyvoláva. Nesmierne si vážim, že naša spoločná cesta bude pokračovať.

Už sme si vybudovali výnimočné puto a vytvorili spomienky, ktoré nám zostanú na celý život. A čo je obzvlášť vzrušujúce – toto je len začiatok toho, čo môžeme spoločne dosiahnuť.

Je pre mňa cťou viesť tento klub v takom výnimočnom období jeho 140-ročnej histórie. Pre mňa i moju rodinu je to chvíľa, na ktorú sme hrdí.

Cítim lásku a rešpekt našich fantastických fanúšikov a oni majú na oplátku tú moju a našu,“ vyhlásil Arteta. 

S predĺžením jeho kontraktu podpísali spoluprácu aj členovia realizačného tímu.

Neuveriteľná cesta

Spolumajitelia Arsenalu, Stan a Josh Kroenkeovci uviedli: „Doteraz to bola neuveriteľná cesta a tešíme sa na to, čo nás v rámci tohto výnimočného vzťahu čaká v budúcnosti.

Minulá sezóna predstavovala v histórii Arsenalu výnimočný okamih, počas ktorého sme vytvorili spomienky na celý život. Sme odhodlaní vytvoriť ich v nasledujúcich rokoch ešte oveľa viac. S Mikelom nás spája výnimočné puto.

Sme nesmierne hrdí na všetko, čo sme dosiahli od jeho návratu do klubu v roku 2019. Dokonale rozumie hodnotám Arsenalu a nosí ich vo svojom srdci.

Vie, čo tento klub znamená pre všetkých, ktorí sú s ním spätí a je odhodlaný nadviazať na všetko, čo sme spoločne dosiahli.“ 

Arsenal sa vráti do diania v Premier League sobotňajším domácim zápasom proti Leedsu. Po prehre s Brightonom v minulom kole stráca na Manchester City tri body.

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