V uplynulých dvoch sezónach priviedol tím k triumfom v Lige majstrov. Španiel pokračuje v PSG

Luis Enrique.
Luis Enrique. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. sep 2026 o 21:04
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PSG bude v v Parku princov prvým súperom Slovana Bratislava v ligovej fáze.

Španielsky futbalový tréner Luis Enrique predĺžil kontrakt s Parížom Saint-Germain až do roku 2030.

V uplynulých dvoch sezónach priviedol francúzsky tím k triumfom v Lige majstrov. PSG bude v stredu 9. septembra v Parku princov prvým súperom Slovana Bratislava v ligovej fáze nového ročníka prestížnej súťaže. 

Vedenie Paríža oznámilo predĺženie zmluvy s Enriquem tesne pred začiatkom piatkového duelu 3. kola Ligue 1 proti AS Monaco.

Pôvodný kontrakt mal španielskemu koučovi vypršať 30. júna 2027. Enrique priľiel do francúzskej metropoly v roku 2023.

Predtým bol hlavným kormidelníkom španielskej reprezentácie, v minulosti viedol aj FC Barcelona, AS Rím či Celtu Vigo.

Ligue 1

    Luis Enrique.
    Luis Enrique.
    V uplynulých dvoch sezónach priviedol tím k triumfom v Lige majstrov. Španiel pokračuje v PSG
    dnes 21:04
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