V uplynulých dvoch sezónach priviedol tím k triumfom v Lige majstrov. Španiel pokračuje v PSG

Španielsky futbalový tréner Luis Enrique predĺžil kontrakt s Parížom Saint-Germain až do roku 2030.
V uplynulých dvoch sezónach priviedol francúzsky tím k triumfom v Lige majstrov. PSG bude v stredu 9. septembra v Parku princov prvým súperom Slovana Bratislava v ligovej fáze nového ročníka prestížnej súťaže.
Vedenie Paríža oznámilo predĺženie zmluvy s Enriquem tesne pred začiatkom piatkového duelu 3. kola Ligue 1 proti AS Monaco.
Pôvodný kontrakt mal španielskemu koučovi vypršať 30. júna 2027. Enrique priľiel do francúzskej metropoly v roku 2023.
Predtým bol hlavným kormidelníkom španielskej reprezentácie, v minulosti viedol aj FC Barcelona, AS Rím či Celtu Vigo.