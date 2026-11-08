Po historickom úspechu na MS prišiel tvrdý koniec. Trénera Egypta odvolali

Štyri mesiace po úspešných majstrovstvách sveta skončil pri egyptskej futbalovej reprezentácii tréner Husam Hasan.
Vedenie zväzu odvolalo šesťdesiatročného kouča zrejme pre jeho problémy v osobnom živote.
Federácia vo svojom vyhlásení uviedla ako dôvod „negatívny vplyv na dobré meno a stabilitu tímu“. Reprezentáciu po novom povedie Alí Mahar.
Hasan tento týždeň dostal vo svojej krajine zákaz akýchkoľvek mediálnych vystúpení v súvislosti s prípadom týkajúcim sa jeho bývalej manželky.
Podľa egyptských médií boli problémy v osobnom živote zásadnejším dôvodom ukončenia spolupráce než niektoré jeho kontroverzné momenty na športovej scéne.
V poslednom období sa napríklad špekulovalo o nezhodách trénera s hráčmi vrátane najväčšej hviezdy Salaha.
Na letných majstrovstvách sveta v Severnej Amerike postúpil Egypt pod Hasanovým vedením do osemfinále a dosiahol historický úspech.
Už v základnej skupine oslávil premiérové víťazstvo nad Novým Zélandom a do vyraďovacej fázy postúpil bez prehry.
V nej Salah a spol. vyradili v penaltovom rozstrele Austráliu, následne však podľahli Argentíne po tom, čo v záverečnej štvrťhodine neudržali vedenie 2:0.
Hasan vtedy kritizoval rozhodcov a za svoje vyjadrenia dostal od Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA trest na tri zápasy.
Hasan viedol egyptskú reprezentáciu od roku 2024 a len nedávno predĺžil spoluprácu až do roku 2030. Na reprezentačnej lavičke skončil s bilanciou 21 víťazstiev, 10 remíz a siedmich prehier.