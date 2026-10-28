Je zrelý, vie, že robí chyby. Alonso verí, že sa Palmer z červených kariet poučí

Tréner futbalistov FC Chelsea Xabi Alonso vyjadril podporu útočníkovi Coleovi Palmerovi, ktorý dostal dve žlté karty a následne červenú počas víkendového zápasu Premier League proti Tottenhamu Hotspur.
Palmer počas zápasu dostal kartu za faul na Mateusa Fernandesa a neskôr, desať minút pred koncom duelu, za nepríjemný zákrok na Conora Gallaghera.
"The Blues" prehrali zápas v domácom prostredí 0:2, pričom "kohúti" uspeli na Stamford Bridge len druhýkrát za ostatných 36 rokov.
"Hovorili sme spolu a určite si je vedomý svojich chýb a vecí, ktorým sa môže vyhnúť. Dúfam, že sa to nebude opakovať, je zrelý a vie, čo robí," povedal Alonso na tlačovej konferencii v predvečer zápasu Ligového pohára proti FC Liverpool.
Cole Palmer, ktorý začal sezónu veľmi dobre, nedal gól v ostatných piatich súbojoch a pre trest bude chýbať v stredajšom (28.10.) pohárovom súboji na Anfielde.
"Je v dobrej psychickej kondícii, veľmi dobre si rozumie s tímom. Kamaráti ho majú radi a chcú, aby bol šťastný, aby si užíval hru, pretože keď ho vidíme usmievať sa, máme lepší deň,“ zdôraznil španielsky kouč.
Xabi Alonso tiež potvrdil, že Joao Pedro bude pre svalové zranenie v oblasti slabín mimo hry niekoľko týždňov. Brazílsky útočník, ktorý má v tejto sezóne na konte päť ligových gólov, proti Tottenhamu nenastúpil.
"Cítil niečo počas tréningu a má v slabine veľa tekutiny. Nie je pripravený na najbližšie zápasy. Je to kľúčový hráč a bude nám chýbať, ale musíme byť pripravení a bojovať s hráčmi, ktorí sú k dispozícii, začínajúc už stredy,“ dodal Alonso.