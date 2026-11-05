Špekulácie o Manchestri United dostali stopku. Aston Villa má s trénerom dlhodobé plány

Na snímke tréner Aston Villy Unai Emery.
Na snímke tréner Aston Villy Unai Emery. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. nov 2026 o 09:01
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Prišiel do klubu pred štyrmi rokmi a Aston Villa sa pod jeho vedením dvakrát dostala do Ligy majstrov.

Španielsky futbalový tréner Unai Emery by mal viesť Aston Villu aj po uplynutí platnosti jeho súčasnej zmluvy v roku 2029.

Vyhlásilo to vedenie účastníka anglickej Premier League, ktoré s 55-ročným kormidelníkom dlohodobo počíta a chce v spolupráci s ním vytvoriť konkurencieschopný projekt.

Emery prišiel do klubu z Birminghamu pred štyrmi rokmi a Aston Villa sa pod jeho vedením dvakrát dostala do hlavnej fázy Ligy majstrov. Zároveň vlani ukončila 30-ročné čakanie na zisk trofeje víťazstvom v Európskej lige.

Vďaka týmto úspechom sa bývalý tréner Arsenalu a Paríža Saint-Germain stal predmetom špekulácií o ďalšom významnom angažmáne, pričom ho spájali s Manchestrom United.

„Aston Villa dnes usporiadala dôležité pracovné stretnutie s cieľom naplánovať budúcnosť klubu a položiť základy pre jeho dlhodobý športový a inštitucionálny projekt.

Diskusie sa zamerali na spoločné plánovanie dlhodobého strategického smerovania klubu, pričom pozitívne rokovania viedli k jasnému záväzku aj po roku 2029 v prospech spoločného rozvoja klubu pod športovým vedením Unaiho Emeryho.

Cieľ je jasný. Vybudovať ambiciózny a konkurencieschopný klub, ktorý bude schopná čeliť najväčším výzvam a dosahovať najväčšie úspechy,“ uviedol klub vo vyhlásení, ktoré citovala agentúra AFP.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Na snímke tréner Aston Villy Unai Emery.
    Na snímke tréner Aston Villy Unai Emery.
    Špekulácie o Manchestri United dostali stopku. Aston Villa má s trénerom dlhodobé plány
    dnes 09:01
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