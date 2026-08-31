V Banskej Bystrici vyriešili otázku trénera. Vážim si túto dôveru, vraví hlavný kouč

Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica.
Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica. (Autor: Facebook/MFK Dukla Banská Bystrica)
TASR|31. aug 2026 o 14:05
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Daniel Valach podpísal kontrakt do konca sezóny.

Tréner futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica Daniel Valach podpísal s účastníkom Niké ligy spod Urpína zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny. Klub o tom v pondelok informoval na svojom webe.

Valach bol najprv dočasným trénerom po tom, čo Juraj Jarábek skončil vo funkcii už po troch kolách tohto ročníka, keď v nich nováčik nezískal ani bod.

Dukla následne získala štyri body v troch zápasoch, keď po prehre 3:4 so Žilinou zvíťazila v Ružomberku 1:0 a doma remizovala s Komárnom 1:1.

„Veľmi si vážim dôveru, ktorá mi bola prejavená. Bral som to tak, že dostanem priestor presvedčiť o svojich kvalitách, a som rád, že sa mi to podarilo. Zároveň si uvedomujem, a aj som to počas svojho doterajšieho pôsobenia videl, že nás čaká náročné obdobie.

Ako som však už avizoval, tejto výzvy sa nebojím a urobím maximum pre klub, kabínu aj hráčov, a v konečnom dôsledku aj to, aby boli spokojnejší naši fanúšikovia,“ vyjadril sa pre klubový web 48-ročný Valach, ktorý podpísal zmluvu do 31. mája 2027.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
4
1
1
15:12
13
V
V
V
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
4
1
0
17:2
13
V
V
V
V
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
4
1
1
13:5
13
P
V
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
4
0
1
15:3
12
P
V
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
3
1
2
10:12
10
R
P
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
1
3
5:7
7
V
V
P
R
P
7
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
2
1
3
9:15
7
P
P
P
V
V
8
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
3
1
14:13
6
R
P
V
R
R
9
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
5
1
2
2
7:11
5
V
P
P
R
R
10
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
6
1
1
4
6:15
4
R
V
P
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
0
3
3
6:11
3
R
P
P
R
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
4:15
1
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica.
    Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica.
    V Banskej Bystrici vyriešili otázku trénera. Vážim si túto dôveru, vraví hlavný kouč
    dnes 14:05
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    Domov»Futbal»Slovensko»V Banskej Bystrici vyriešili otázku trénera. Vážim si túto dôveru, vraví hlavný kouč