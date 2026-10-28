Slovan napravil domáce zaváhanie. V Trenčíne rozhodol počas druhého polčasu

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava oslavujú gól.
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava oslavujú gól. (Autor: Facebook / ŠK Slovan Bratislava﻿)
Sportnet, TASR|28. okt 2026 o 19:49
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Úradujúci majster sa dostal v tabuľke na druhé miesto.

Niké liga - dohrávka 3. kola

Trenčín - Slovan 0:2 (0:0)

Góly: 53. Pokorny, 62. Griger

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

/Správu aktualizujeme/

Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v dohrávka 3. kola Niké ligy na ihrisku Trenčína 2:0.



Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
11
9
2
0
36:7
29
V
V
V
R
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
6
4
2
29:24
22
R
P
R
V
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
6
4
2
25:15
22
R
P
V
R
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
6
3
2
26:12
21
R
V
R
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
5
2
5
18:21
17
V
P
P
V
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
11
3
6
2
25:22
15
R
R
R
V
P
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
4
2
6
11:19
14
P
R
P
V
P
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
4
2
6
13:23
14
R
V
V
P
V
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
12
2
4
6
13:23
10
R
P
R
P
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
11
2
3
6
12:21
9
R
V
P
P
P
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
12
2
3
7
11:25
9
P
V
R
P
V
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
12
0
7
5
9:16
7
R
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

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