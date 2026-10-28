Fatálna chyba zmenila všetko. Slovan spasil muž, ktorý nikdy nedal gól

Usmieval sa a pobehoval z jednej strany na druhú. Takto oslavoval chvíľu, akú vo svojej profesionálnej kariére ešte nezažil. Defenzívny stredopoliar Peter Pokorný strelil vo veku 25 rokov svoj prvý gól medzi dospelými. A hneď bol víťazný.
Futbalisti úradujúceho majstra vyhrali v dohrávke 3. kola Niké ligy na ihrisku AS Trenčín 2:0.
Slovan sa posunul na druhé miesto tabuľky, no na lídra z Dunajskej Stredy stále stráca osem bodov.
„Hlavné sú tie tri body. Potrebovali sme ich, potrebovali sme sa naštartovať. Pomôže to sebavedomiu. Som v prvom rade rád za tím,“ opisoval po zápase pre TV Voyo Pokorný.
Brankár spravil fatálnu chybu
Slovan môže ďakovať aj súperovmu brankárovi Matúšovi Slávičkovi. Ten sa snažil konštruktívne rozohrať, ale dopustil sa fatálnej chyby.
Prihral rovno Pokornému, ktorý nešpekuloval a z prvej poslal loptu do opustenej brány.
Zásluhu na góle však mal aj samotný stredopoliar Slovana. Dobre čítal hru, absolvoval dlhý šprint a aktívnym napádaním dostal súpera pod tlak. Predbehol ho a následne využil jeho zaváhanie.
„Podarilo sa mi správne prečítať celú situáciu. Očakával som prihrávku, po zisku lopty som musel rýchlo zakončovať, aby som stihol prehodiť brankára.
Trochu som sa aj obával, že lopta skončí na brvne, ale odrazila sa dovnútra," reagoval šťastný strelec, cituje ho denník Sport.
"Teším sa z prvého gólu Peťa Pokorného, ktorý ukázal po našom napádaní dobrú predvídavosť a bol odmenený za svoju neustálu snahu makať a zlepšovať sa," opisoval tréner Slovana Yaya Touré, cituje ho domovská stránka Slovana.
V kolónke strelených gólov mu doteraz svietila nula. Už to neplatí.
Prvý gól v 222. zápase
Pre Pokorného to bol prvý ligový gól v kariére. A netýka sa to iba Niké ligy. Bol to vôbec jeho prvý presný zásah na profesionálnej úrovni.
Dočkal sa až vo svojom 222. klubovom zápase medzi profesionálmi.
Pokorný pritom prešiel viacerými zahraničnými súťažami. Zahral si druhú rakúsku ligu v Lieferingu i druhú španielsku súťaž v drese Realu Sociedad San Sebastian.
Skúsenosti zbieral aj v najvyšších súťažiach troch krajín. V Rakúsku pôsobil v St. Pöltene, v Maďarsku obliekal dres Fehérváru a v Poľsku hrával za Śląsk Wrocław.
Niké liga - dohrávka 3. kola
AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava 0:2 (0:0)
Góly: 53. Pokorný, 62. Griger.
Rozhodovali: Kráľovič - Hancko, Jekkel, bez kariet.
Trenčín: Sláviček - Pavek (71. Jovanovič), Križan, Bessile, Skovajsa - Hájovský - Paur (59. Gonzalez), Poom (84. Ansah) - Sanusi, Mikulaj (84. Slovák), Kam (59. Soares)
Slovan: Popovič - Macuoka, Bajrič, Wimmer, Cruz - Gajdoš (89. Mustafič), Pokorný, Martinez (66. Ibrahim) - Barseghjan (66. Sul. Camara), Griger (66. Šporar), Marcelli (88. Hofstädter)
Jeho premiérový gól mal navyše osobitý náboj. Strelil ho proti AS Trenčín, teda klubu, v ktorom futbalovo vyrastal. V Trenčíne sa aj narodil.
Brankár nechtiac asistoval pri oboch góloch
Druhý gól Slovana pridal Adam Griger, ktorý pohotovo zareagoval na loptu vyrazenú brankárom Slávičkom.
Trenčiansky brankár tak nechtiac asistoval pri oboch góloch hostí. Najskôr chybnou rozohrávkou ponúkol príležitosť Pokornému, neskôr sa lopta po jeho zákroku dostala ku Grigerovi.
Slovan bol v zápase jednoznačne lepším mužstvom. Dominanciu potvrdzujú aj štatistiky.
"Z nášho pohľadu dobrý zápas. Mali sme ho pod absolútnou kontrolou, Trenčín sme do ničoho nepustili, ani k strele na bránu. Tím veľmi dobre zareagoval po tom, čo sa stalo pred tromi dňami," dodal Touré.
V počte streleckých pokusov vyhral 24:5, v strelách na bránu dokonca 5:0. Hostia navyše dvakrát nastrelili žrď.
"Zabrali naši lídri a hráči pochopili, čo sme im zdôrazňovali. Ich prístup bol výborný. Boli sme plne koncentrovaní, a predovšetkým, počas celých 90 minút," dodal Touré.
Tréner Slovana spravil oproti víkendovému duelu s Duklou Banská Bystrica až šesť zmien v zostave.
"Náš výkon sa mi páčil a verím, že spokojní odchádzali aj naši fanúšikovia, ktorí nás opäť prišli podporiť, čo si veľmi vážime," pokračoval Touré.
Zápas na trenčianskom štadióne sledovalo 2742 divákov.
Slovan je druhý, Dunajská Streda stále neprehrala
Úradujúci majster si víťazstvom polepšil v tabuľke a posunul sa na druhú priečku. Od vedúcej Dunajskej Stredy ho však stále delí osem bodov.
Líder súťaže totiž v stredajšej dohrávke nezaváhal. Na ihrisku Košíc zvíťazil 1:0 a udržal si náskok pred prenasledovateľmi.
Dunajská Streda tak naďalej zostáva jediným tímom, ktorý v aktuálnom ročníku Niké ligy ešte neprehral.