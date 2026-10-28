ONLINE: AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava dnes, Niké liga LIVE (3. kolo - dohrávka)

Futbalisti AS Trenčín a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú dohrávku zápasu 3. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava dnes (Niké Liga LIVE, 3. kolo, dohrávka, streda, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
28.10.2026 o 18:00
3. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Niké ligy, keď sa v rámci dohrávky 3. kola stretne AS Trenčín a ŠK Slovan Bratislava.
Trenčín sa pred týmto duelom nachádza na desiatej priečke ligovej tabuľky so ziskom deviatich bodov, pričom do stretnutia ide po bezgólovej remíze na pôde Komárna. Zverenci z Považia majú z posledných piatich zápasov na konte jedno víťazstvo, jednu remízu a tri prehry.
Na opačnej strane trávnika stojí Slovan Bratislava, ktorému patrí štvrtá pozícia s dvadsiatimi jednotkami na kontes. Belasí sa opierajú o päťzápasovú šnúru bez prehry, hoci v poslednom kole remizovali doma s Banskou Bystricou 2:2, pričom z predchádzajúcich piatich duelov vyťažili dve výhry a tri remízy.
Trenčín sa pred týmto duelom nachádza na desiatej priečke ligovej tabuľky so ziskom deviatich bodov, pričom do stretnutia ide po bezgólovej remíze na pôde Komárna. Zverenci z Považia majú z posledných piatich zápasov na konte jedno víťazstvo, jednu remízu a tri prehry.
Na opačnej strane trávnika stojí Slovan Bratislava, ktorému patrí štvrtá pozícia s dvadsiatimi jednotkami na kontes. Belasí sa opierajú o päťzápasovú šnúru bez prehry, hoci v poslednom kole remizovali doma s Banskou Bystricou 2:2, pričom z predchádzajúcich piatich duelov vyťažili dve výhry a tri remízy.
Dnešný súboj Trenčína so Slovanom je presunutý na koniec októbra.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
11
9
2
0
36:7
29
V
V
V
R
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
6
4
2
29:24
22
R
P
R
V
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
6
4
2
25:15
22
R
P
V
R
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
6
3
2
26:12
21
R
V
R
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
5
2
5
18:21
17
V
P
P
V
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
11
3
6
2
25:22
15
R
R
R
V
P
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
4
2
6
11:19
14
P
R
P
V
P
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
4
2
6
13:23
14
R
V
V
P
V
9
MFK SkalicaMFK Skalica
12
2
4
6
13:23
10
R
P
R
P
P
10
AS TrenčínAS Trenčín
11
2
3
6
12:21
9
R
V
P
P
P
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
12
2
3
7
11:25
9
P
V
R
P
V
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
12
0
7
5
9:16
7
R
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body