ONLINE: AS Trenčín - MFK Ružomberok dnes, Niké liga LIVE (6. kolo)

Futbalisti MFK Ružomberok a MFK Dukla Banská Bystrica dnes hrajú zápas 6. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: AS Trenčín - MFK Ružomberok dnes (Niké Liga LIVE, 6. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
29.08.2026 o 18:00
6. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Ružomberok
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. Prajem pekný večer pri sledovaní futbalového prenosu zo Nike ligy medzi AS Trenčín a MFK Ružomberok.
AS Trenčín
Zverenci Ricarda Moniza v tejto sezóne v Nike lige ešte nezvíťazili. Na svojom konte majú dva body za dve remízy. V poslednom ligovom zápase prehrali na domácom trávniku so Spartakom Trnava jasne 0:4. Trenčín vybojoval body po remíze 1:1 doma s Komárnom a remíze 2:2 v Košiciach. AS má na konte víťazstvo v Slovenskom pohári. Domáci zvíťazili na pôde Jednoty Bánové jasne 0:6.
MFK Ružomberok
Hostia sú na tom ešte horšie ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú len jeden bod a sú na úplnom chvoste Nike ligy. Ružomberok dokázal bodovať hneď v prvom kole na domácom trávniku proti Dunajskej Strede 1:1. Jediný gól MFK strelil v nasdtavenom čase z pokutového kopu Martin Boďa. Ruža dokázala triumfovať v prvom kole Slovenského pohára. Na trávniku Spišského Podhradia zvíťazila jasne 5:0.
AS Trenčín
Zverenci Ricarda Moniza v tejto sezóne v Nike lige ešte nezvíťazili. Na svojom konte majú dva body za dve remízy. V poslednom ligovom zápase prehrali na domácom trávniku so Spartakom Trnava jasne 0:4. Trenčín vybojoval body po remíze 1:1 doma s Komárnom a remíze 2:2 v Košiciach. AS má na konte víťazstvo v Slovenskom pohári. Domáci zvíťazili na pôde Jednoty Bánové jasne 0:6.
MFK Ružomberok
Hostia sú na tom ešte horšie ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú len jeden bod a sú na úplnom chvoste Nike ligy. Ružomberok dokázal bodovať hneď v prvom kole na domácom trávniku proti Dunajskej Strede 1:1. Jediný gól MFK strelil v nasdtavenom čase z pokutového kopu Martin Boďa. Ruža dokázala triumfovať v prvom kole Slovenského pohára. Na trávniku Spišského Podhradia zvíťazila jasne 5:0.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
1
0
12:2
13
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
4
0
0
14:1
12
V
V
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
3
1
0
11:1
10
V
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
3
1
1
12:11
10
V
V
P
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
5
3
0
2
8:10
9
P
V
V
P
V
6
MFK SkalicaMFK Skalica
5
2
1
2
8:9
7
P
P
V
V
R
7
FC KOŠICEFC KOŠICE
4
1
2
1
12:11
5
P
V
R
R
8
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
5
1
1
3
3:6
4
V
P
R
P
P
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
5
1
0
4
4:13
3
V
P
P
P
P
10
AS TrenčínAS Trenčín
4
0
2
2
5:10
2
P
P
R
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
0
2
3
4:9
2
P
P
R
P
R
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
5
0
1
4
3:13
1
P
P
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body