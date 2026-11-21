Niké liga - 15. kolo
AS Trenčín - FK Železiarne Podbrezová 2:2 (1:1)
Góly: 45. Gonzales, 52. Mikulaj - 35. Kováčik, 76. Deml
Rozhodovali: Fúsek - Pozor, Kuba, ŽK: Poom, Skovajsa - Luka
Diváci: 824
Trenčín: Katič - Skovajsa, Bessile, Križan, Jovanovič (87. Mulder) - Hájovský, Gonzalez (78. Slovák), Ansah (46. Poom) - Sanusi (46. Jepihhin), Mikulaj, Soares
Podbrezová: Domaniský - Kejval, Luka, Lampreht - Deml (85. Saibo), Chyla (58. Tijani), Štefánik, Kováčik - Chymynec (58. Rusnák) - Mrvaljevič (58. Momoh), Chrien (80. Miljanič)
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Futbalisti AS Trenčín sa odlepili z dna Niké ligy. V sobotňajšom dueli 15. kola doma remizovali s hráčmi Podbrezovej 2:2 a v tabuľke sa posunuli na 11. miesto pred Skalicu, ktorá má však zápas k dobru. Železiari zostali na piatej pozícii.
Skóre v Trenčíne otvoril v 35. minúte Peter Kováčik, ale radosť hostí dlho netrvala, keďže ešte do konca polčasu sa o vyrovnanie postaral Pablo Gonzalez.
Krátko po zmene strán našiel Lukáša Mikulaja, ktorý domácich poslal do vedenia 2:1.
Trenčania mali namierené za cenným víťazstvom, ale deľbu bodov zariadil v závere stretnutia Ondřej Deml.