Futbalisti AS Trenčín a FK Železiarne Podbrezová dnes hrajú zápas 15. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: AS Trenčín - FK Železiarne Podbrezová dnes (Niké Liga LIVE, 15. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
21.11.2026 o 15:30
15. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Podbrezová
Prehľad
Rozhodca: Fusek.
Prenos
Úvodné zostavy:
AS Trenčín: Katić (C) – Skovajsa, Bessilé, R. Križan, Jovanovič – Hájovský, González, Ansah – Sanusi, Mikulaj, Soares.
Náhradníci: Sláviček – Garba, Holp, Jepihhin, Kasana, Mulder, Nadareishvili, Poom, Slovák.
Tréner: Marek Ďanovský.
FK Železiarne Podbrezová: Domaniský – Kejval, Luka, Lampreht – Deml, Chyla, Štefánik (C), Kováčik – Khiminets – Mrvaljevič, Chrien.
Náhradníci: Rehák – Tijani, Amoafo, Saibo, Miljanić, Momoh, Oravec, Rusnák.
Tréner: Matej Čobík Ferčík.
Rozhodca: Fusek.
AS Trenčín: Katić (C) – Skovajsa, Bessilé, R. Križan, Jovanovič – Hájovský, González, Ansah – Sanusi, Mikulaj, Soares.
Náhradníci: Sláviček – Garba, Holp, Jepihhin, Kasana, Mulder, Nadareishvili, Poom, Slovák.
Tréner: Marek Ďanovský.
FK Železiarne Podbrezová: Domaniský – Kejval, Luka, Lampreht – Deml, Chyla, Štefánik (C), Kováčik – Khiminets – Mrvaljevič, Chrien.
Náhradníci: Rehák – Tijani, Amoafo, Saibo, Miljanić, Momoh, Oravec, Rusnák.
Tréner: Matej Čobík Ferčík.
Rozhodca: Fusek.
Posledných päť vzájomných zápasov:
15.08. 2026: FK Železiarne Podbrezová – AS Trenčín 2:1
07.02. 2026: AS Trenčín – FK Železiarne Podbrezová 0:4
20.09. 2025: FK Železiarne Podbrezová – AS Trenčín 2:0
15.02. 2025: FK Železiarne Podbrezová – AS Trenčín 2:1
28.09. 2024: AS Trenčín – FK Železiarne Podbrezová 1:1
15.08. 2026: FK Železiarne Podbrezová – AS Trenčín 2:1
07.02. 2026: AS Trenčín – FK Železiarne Podbrezová 0:4
20.09. 2025: FK Železiarne Podbrezová – AS Trenčín 2:0
15.02. 2025: FK Železiarne Podbrezová – AS Trenčín 2:1
28.09. 2024: AS Trenčín – FK Železiarne Podbrezová 1:1
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 15. kola Niké ligy, v ktorom AS Trenčín privíta na domácom trávniku FK Železiarne Podbrezová.
AS Trenčín sa po štrnástich odohraných zápasoch nachádza na poslednom, dvanástom mieste tabuľky. Na konte má 10 bodov za dve víťazstvá, štyri remízy a osem prehier, pričom jeho skóre je 14:30. V posledných piatich ligových dueloch zaznamenal jedno víťazstvo, dve remízy a dve prehry. Najskôr zdolal Skalicu na jej pôde 2:0, následne remizoval s Komárnom 0:0. Potom prišli prehry so Slovanom Bratislava 0:2 a Košicami 0:5, no pred reprezentačnou prestávkou dokázal na Tehelnom poli prekvapiť, keď si po remíze 2:2 so Slovanom pripísal cenný bod.
Podbrezová má podstatne príjemnejšie tabuľkové postavenie. Po štrnástich kolách jej patrí piata priečka so ziskom 20 bodov. Železiari majú na konte šesť víťazstiev, dve remízy a šesť prehier so skóre 23:24. V posledných piatich ligových stretnutiach si pripísali dve víťazstvá a tri porážky. Po prehrách s Trnavou 1:3 a Banskou Bystricou 0:1 dokázali uspieť v Michalovciach, kde triumfovali 4:1. Následne podľahli Slovanu Bratislava 1:2, no pred reprezentačnou prestávkou si napravili chuť, keď rovnakým pomerom 4:1 zdolali Ružomberok.
AS Trenčín sa po štrnástich odohraných zápasoch nachádza na poslednom, dvanástom mieste tabuľky. Na konte má 10 bodov za dve víťazstvá, štyri remízy a osem prehier, pričom jeho skóre je 14:30. V posledných piatich ligových dueloch zaznamenal jedno víťazstvo, dve remízy a dve prehry. Najskôr zdolal Skalicu na jej pôde 2:0, následne remizoval s Komárnom 0:0. Potom prišli prehry so Slovanom Bratislava 0:2 a Košicami 0:5, no pred reprezentačnou prestávkou dokázal na Tehelnom poli prekvapiť, keď si po remíze 2:2 so Slovanom pripísal cenný bod.
Podbrezová má podstatne príjemnejšie tabuľkové postavenie. Po štrnástich kolách jej patrí piata priečka so ziskom 20 bodov. Železiari majú na konte šesť víťazstiev, dve remízy a šesť prehier so skóre 23:24. V posledných piatich ligových stretnutiach si pripísali dve víťazstvá a tri porážky. Po prehrách s Trnavou 1:3 a Banskou Bystricou 0:1 dokázali uspieť v Michalovciach, kde triumfovali 4:1. Následne podľahli Slovanu Bratislava 1:2, no pred reprezentačnou prestávkou si napravili chuť, keď rovnakým pomerom 4:1 zdolali Ružomberok.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
12
2
0
42:9
38
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
8
4
2
32:15
28
R
V
V
R
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
8
4
2
37:27
28
V
V
R
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
7
4
3
28:18
25
V
P
R
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
6
2
6
23:24
20
V
P
V
P
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
14
4
6
4
32:26
18
P
V
P
R
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
4
2
8
12:25
14
P
P
P
R
P
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
14
4
2
8
14:27
14
P
P
R
V
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
14
2
7
5
13:17
13
V
V
R
P
R
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
14
3
3
8
13:29
12
P
V
P
V
R
11
AS TrenčínAS Trenčín
14
2
4
8
14:30
10
R
P
P
R
V
12
MFK SkalicaMFK Skalica
14
2
4
8
15:28
10
P
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body