Výprask pred vlastnými fanúšikmi. Košice ponížili Trenčín piatimi gólmi

Niké liga - 13. kolo
Trenčín - Košice 0:5 (0:3)
Góly: 2. Madleňák, 5. Rehuš, 18. Sovič, 53. Kakay, 69. Kahvič
Rozhodovali: Očenáš - Jekkel, Pacák, ŽK: Jovanovič, Ansah - Magda.
Trenčín: Katič - Jovanovič (56. Pavek), Križan, Bessile, Skovajsa (56. Mulder) - Hájovský - Ansah, Poom (46. Kasana) - Soares, Mikulaj, Sanusi (46. Kam, 56. Jepihhin)
Košice: Kira - Magda, Moore, Damjanovič - Kakay, Lichý, Gallovič (81. Palumets), Madleňák (64. Lukačevič) - Rehuš (76. Rabatin), Sovič (46. Mateáš) - Maraš (64. Kahvič)
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Futbalisti FC Košice ukončili štvorzápasovú sériu bez víťazstva v najvyššej slovenskej súťaži.
V sobotňajšom stretnutí 13. kola Niké ligy triumfovali na pôde AS Trenčín jednoznačne 5:0 a v tabuľke poskočili na priebežnú piatu priečku.
Trenčania prehrali ôsmy duel v sezóne a klesli na posledné 12. miesto.
Hostia mali expresný vstup do zápasu, už po piatich minútach vyhrávali o dva góly zásluhou Mateja Madleňáka a Milana Rehuša.
Trenčín mohol v 9. minúte znížiť, ale Kapverďan Eynel Soares minul bránu z pokutového kopu.
Svoj náskok naopak navýšili Košičania, keď sa v 18. minúte presadil Miroslav Sovič. Po polčase ešte spečatili vysoké víťazstvo hostí Osman Kakay a Aleksandar Kahvič.
Hlasy po zápase
Marek Ďanovský, tréner AS Trenčín: "Mali sme katastrofálny úvod a už v šiestej minúte sme prehrávali 0:2 po našom zlyhaní v organizácií hry a školáckej chybe. Reakcia mužstva nebola zlá, nakoľko vzápätí sme si vybojovali penaltu. Nedali sme, čo sa môže stať, ale ukázalo to, akým smerom sa bude zápas vyvíjať.
Aj za stavu 0:3 sa však dalo s vývojom stretnutia niečo urobiť. Vypracovali sme si viacero príležitostí, no nepretavili sme ich do kontaktného zásahu. V druhom polčase nám nevyšlo striedanie a už do 60. minúty sme išli do rizika a vyčerpali si všetky možnosti striedania. Musel som však dať niektorým hráčom impulz, že tu nehráme o fazuľky a pre zábavu, ale o ligové body. Vieme, v akej sme situácii a nikto to nesmie brať na ľahkú váhu."
Peter Černák, tréner FC Košice: "Veľmi náročný a dôležitý zápas, keďže sme dlhšie nevyhrali a potrebovali sme trojbodový zápis. Mali sme za sebou náročný týždeň, keďže sme odohrali od soboty do dnes tri ťažké duely. Zakončili sme ho však veľmi dôležitou výhrou. Mali sme dobrý vstup do stretnutia a hoci sa súper mohol do zápasu vrátiť penaltou, nestalo sa tak a pridali sme do polčasu tretí gól. V druhom dejstve sme si vytvorili ďalšie príležitosti a ešte navýšili naše vedenie. Z tohto pohľadu musím vyjadriť spokojnosť."