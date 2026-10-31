ONLINE: AS Trenčín - FC Košice dnes, Niké liga LIVE (13. kolo)

Futbalisti AS Trenčín a FC Košice dnes hrajú zápas 13. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: AS Trenčín - FC Košice dnes (Niké Liga LIVE, 13. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
31.10.2026 o 15:30
13. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Košice
Prehľad
Rozhodca: Očenáš – Jekkel, Pacák – Choreň – Kružliak – Štofik.
Prenos
Úvodné zostavy:
AS Trenčín: Katić – Jovanović, R. Križan, Bessilé, Skovajsa – Hájovský – Soares, Ansah, Poom, Sanusi – Mikulaj
Náhradníci: Sláviček – Mulder, Kam, Pavek, Slovák, Jepihhin, Kasana
Tréner: Marek Ďanovský
FC KOŠICE: Kira – Kakay, Magda, Lichý, Damjanović, Madleňák – Rehuš, Moore, Gallovič, Sovič – Maraš
Náhradníci: Kalanin – Dimun, Seguči, Ďurko, Rabatin, Kahvić, Mateáš, Lukačević, Palumets
Tréner: Peter Černák
Rozhodca: Očenáš – Jekkel, Pacák – Choreň – Kružliak – Štofik.
AS Trenčín: Katić – Jovanović, R. Križan, Bessilé, Skovajsa – Hájovský – Soares, Ansah, Poom, Sanusi – Mikulaj
Náhradníci: Sláviček – Mulder, Kam, Pavek, Slovák, Jepihhin, Kasana
Tréner: Marek Ďanovský
FC KOŠICE: Kira – Kakay, Magda, Lichý, Damjanović, Madleňák – Rehuš, Moore, Gallovič, Sovič – Maraš
Náhradníci: Kalanin – Dimun, Seguči, Ďurko, Rabatin, Kahvić, Mateáš, Lukačević, Palumets
Tréner: Peter Černák
Rozhodca: Očenáš – Jekkel, Pacák – Choreň – Kružliak – Štofik.
V Trenčíne na seba narazia dve mužstvá, ktoré počas pracovného týždňa dohrávali odložené zápasy tretieho ligového kola. Kým desiaty AS v domácom prostredí nestačil na Slovan Bratislava a prehral 0:2, Košičania zo šiestej priečky doma podľahli lídrovi z Dunajskej Stredy (0:1). Výsledková forma oboch celkov nie je na vysokej úrovni, no v rámci počtu získaných bodov z posledných piatich ligových zápasov tesne víťazia Košice. Východniari sa zároveň môžu pochváliť štvrtou najlepšou ofenzívou súťaže po boku trnavského Spartaka. Lepšie na tom sú len Slovan, Žilina a DAC. Zaujímavé však je, že defenzíva oboch súperov je absolútne identická – obaja inkasovali 23 gólov. Vzájomná bilancia je pomerne vyrovnaná, v rámci posledných piatich duelov ale na rozdiel od formy tesne víťazia Trenčania – zaknihovali tri výhry. Jedenkrát vyhrali Košice a naposledy v auguste sa zrodila remíza 3:3.
Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 13. kola základnej časti slovenskej Niké ligy. Proti sebe nastúpia AS Trenčín a FC KOŠICE. Zápas sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
12
10
2
0
37:7
32
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
7
3
2
28:12
24
V
R
V
R
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
6
4
2
29:24
22
R
P
R
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
6
4
2
25:15
22
R
P
V
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
5
2
5
18:21
17
V
P
P
V
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
12
3
6
3
25:23
15
P
R
R
R
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
4
2
6
11:19
14
P
R
P
V
P
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
4
2
6
13:23
14
R
V
V
P
V
9
MFK SkalicaMFK Skalica
12
2
4
6
13:23
10
R
P
R
P
P
10
AS TrenčínAS Trenčín
12
2
3
7
12:23
9
P
R
V
P
P
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
12
2
3
7
11:25
9
P
V
R
P
V
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
12
0
7
5
9:16
7
R
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body