ONLINE: AS Trenčín - KFC Komárno dnes, Niké liga LIVE (1. kolo)

Futbalisti AS Trenčín a KFC Komárno dnes hrajú zápas 1. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: AS Trenčín - KFC Komárno dnes (Niké Liga LIVE, 1. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
25.07.2026 o 18:00
1. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
KFC Komárno
Prehľad
Rozhodca: Igor Valent – Tomáš Vorel, Matej Zemko.
Prenos
KFC Komárno
Po udržaní sa v najvyššej slovenskej súťaži sa mužstvo vedené Kornelom Salátom pokúsi o minimálne rovnaký výsledok. Tohtoročnú prípravu odštartovali jeho zverenci prehrou s maďarským Paksom či Vasasom, následne však prišla remíza so Zvolenom. Proti Pohroniu z toho bolo dominantné víťazstvo 5:0 a prípravu napokon zakončili remízou s MTK Budapešťou.
Po udržaní sa v najvyššej slovenskej súťaži sa mužstvo vedené Kornelom Salátom pokúsi o minimálne rovnaký výsledok. Tohtoročnú prípravu odštartovali jeho zverenci prehrou s maďarským Paksom či Vasasom, následne však prišla remíza so Zvolenom. Proti Pohroniu z toho bolo dominantné víťazstvo 5:0 a prípravu napokon zakončili remízou s MTK Budapešťou.
AS Trenčín
Letnú prípravu odštartoval víťazstvom proti rezerve bratislavského Slovana, následne prišiel aj triumf proti Petržalke. Trenčiansky celok sa následne prezentoval prehrou so Zlínom, Interom Bratislava, Legiou Varšava či remízou s Grodziskom, prípravu však zakončil víťazne, keď zdolal Baník Ostravu výsledkom 3:2.
Letnú prípravu odštartoval víťazstvom proti rezerve bratislavského Slovana, následne prišiel aj triumf proti Petržalke. Trenčiansky celok sa následne prezentoval prehrou so Zlínom, Interom Bratislava, Legiou Varšava či remízou s Grodziskom, prípravu však zakončil víťazne, keď zdolal Baník Ostravu výsledkom 3:2.
Krásnu sobotu všetkým futbalovým fanúšikom. Štartuje nový ročník Niké ligy a spolu s ním aj séria prenosov. Dnes vás vítam pri sledovaní zápasu, v ktorom sa proti sebe postaví AS Trenčín a KFC Komárno.
V uplynulom ročníku priniesol súboj týchto dvoch tímov skutočne vyrovnaný priebeh, keď sa môžu pochváliť vyrovnanou bilanciou 2:2. Navyše všetky štyri vzájomné stretnutia sa skončili iba jednogólovým rozdielom.
V uplynulom ročníku priniesol súboj týchto dvoch tímov skutočne vyrovnaný priebeh, keď sa môžu pochváliť vyrovnanou bilanciou 2:2. Navyše všetky štyri vzájomné stretnutia sa skončili iba jednogólovým rozdielom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
0
0
0
0
0:0
0
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
0
0
0
0
0:0
0
3
FC KOŠICEFC KOŠICE
0
0
0
0
0:0
0
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
0
0
0
0
0:0
0
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
0
0
0
0
0:0
0
6
AS TrenčínAS Trenčín
0
0
0
0
0:0
0
7
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
0
0
0
0
0:0
0
8
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
0
0
0
0
0:0
0
9
MFK RužomberokMFK Ružomberok
0
0
0
0
0:0
0
10
MFK SkalicaMFK Skalica
0
0
0
0
0:0
0
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
0
0
0
0
0:0
0
12
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
0
0
0
0
0:0
0
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body