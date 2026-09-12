ONLINE: AS Trenčín - FC DAC Dunajská Streda dnes, Niké liga LIVE (8. kolo)

Futbalisti AS Trenčín a FC DAC Dunajská Streda dnes hrajú zápas 8. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: AS Trenčín - FC DAC Dunajská Streda dnes (Niké Liga LIVE, 8. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
12.09.2026 o 18:00
8. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dunajská Streda
Prehľad
Rozhodca: Kráľovič – Hancko, Železňák..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 8. kola Niké ligy medzi AS Trenčín a DAC 1904 Dunajská Streda.
AS Trenčín
Trenčania oproti minulému ročníku momentálne neprekročili svoj tieň. Opäť je to len o trápení, opakovaní fráz, ale bez konkrétnych výsledkov. Klub zase pozbieral veľa neznámych hráčov tmavej pleti, no rozlúčil sa napríklad so Sabljićom. Bosniak bol jednoznačne veľký krok vedľa. Trenčín veľmi sklamal pred týždňom v Michalovciach, proti ktorým hral početnú výhodu, ale prehral 1:3.
DAC 1904 Dunajská Streda
Aktuálny líder a stopercentný tím Niké ligy pochádza zo Žitného ostrova. Dunajská Streda sa paradoxne rozbehla po rýchlom vyradení v pohárovej Európe. Neskutočná forma sprevádza útočníka Ammara Ramadana, ale celé mužstvo v tejto chvíli pracuje výborne.
AS Trenčín
Trenčania oproti minulému ročníku momentálne neprekročili svoj tieň. Opäť je to len o trápení, opakovaní fráz, ale bez konkrétnych výsledkov. Klub zase pozbieral veľa neznámych hráčov tmavej pleti, no rozlúčil sa napríklad so Sabljićom. Bosniak bol jednoznačne veľký krok vedľa. Trenčín veľmi sklamal pred týždňom v Michalovciach, proti ktorým hral početnú výhodu, ale prehral 1:3.
DAC 1904 Dunajská Streda
Aktuálny líder a stopercentný tím Niké ligy pochádza zo Žitného ostrova. Dunajská Streda sa paradoxne rozbehla po rýchlom vyradení v pohárovej Európe. Neskutočná forma sprevádza útočníka Ammara Ramadana, ale celé mužstvo v tejto chvíli pracuje výborne.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
6
5
1
0
19:2
16
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
5
1
1
18:13
16
V
V
V
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
7
4
2
1
14:6
14
R
P
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
4
0
2
15:5
12
P
P
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
7
3
1
3
11:15
10
P
R
P
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
7
3
1
3
8:8
10
V
V
V
P
R
7
FC KOŠICEFC KOŠICE
6
2
3
1
17:13
9
V
R
P
V
R
8
MFK SkalicaMFK Skalica
7
2
2
3
9:15
8
R
P
P
P
V
9
AS TrenčínAS Trenčín
6
1
2
3
8:14
5
P
V
P
P
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
7
0
4
3
6:11
4
R
R
P
P
R
11
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
7
1
1
5
6:18
4
P
R
V
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
7
0
2
5
5:16
2
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body