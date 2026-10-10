Banskú Bystrica potešila macedónska posila, Trenčín padol na dno tabuľky

Niké liga - 10. kolo
AS Trenčín - MFK Dukla Banská Bystrica 0:1 (0:1)
Gól: 11. Gjorgievski
Rozhodovali: Kružliak – Hancko, Pozor, ŽK: Križan, Mikulaj - Richtárech, Považanec, Okechukwu, ČK: 49. Kubala (B. Bystrica)
Diváci: 1003
AS Trenčín: Katič – Sanusi, R. Križan, Bessilé, Mulder (66. Jovanovič) – González (85. Ansah), Poom (66. Hájovský), Mikulaj – Kam (85. Jepihhin), Kasana (66. Boye), Soares
MFK Dukla Banská Bystrica: Hroššo – Šikula, Willwéber, Bakaľa, Maik – Považanec (85. Hanes), Richtárech (60. Vallo) – Arevalo (73. Okechukwu), Gjorgievski (85. Sivíček), Kubala – Ďuriš (73. Tóth)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti AS Trenčín prehrali v sobotňajšom stretnutí 10. kola Niké ligy na domácej pôde s MFK Dukla Banská Bystrica 0:1.
Trenčania sa po tomto výsledku prepadli na posledné miesto tabuľky s piatimi bodmi, Banská Bystrica je s desiatimi bodmi ôsma.
Hostia sa ujali vedenia v 11. minúte. Kubala poslal z ľavého krídelného priestoru loptu pod seba a z hranice šestnástky ju prízemnou strelou poslal do siete Gjorgievski.
Trenčania sa okamžite snažili o odpoveď, no narážali na kompaktnú defenzívu Dukly, alebo ich zakončeniu chýbala potrebná razancia.
V 49. minúte oslabil svoj tím Kubala, ktorý v strede ihriska zostrelil domáceho Gonzáleza. Trenčania svoju početnú výhodu takmer ihneď zúžitkovali, no Hroššo vytlačil Mikulajovu hlavičku fantastickým zákrokom na brvno.
Brankár Dukly bol na svojom mieste aj pri ďalšom zakončení Mikulaja z 53. minúty. Loptu mali na svojich kopačkách prevažne domáci, no ich útoky naďalej odvracala obrana Banskej Bystrice, kde najmä vo vzduchu kraľoval kapitán Willwéber.
Až v poslednej minúte sa dostal do dobrej pozície striedajúci Boye, no z jedenástich metrov nasmeroval loptu iba vedľa brány.