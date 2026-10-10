Banskú Bystrica potešila macedónska posila, Trenčín padol na dno tabuľky

Hráči Banskej Bystrice sa tešia z gólu
Hráči Banskej Bystrice sa tešia z gólu (Autor: Facebook/MFK Dukla Banská Bystrica)
Sportnet, TASR|10. okt 2026 o 17:39
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Trenčín utrpel štvrtú prehru v rade.

Niké liga - 10. kolo

AS Trenčín - MFK Dukla Banská Bystrica 0:1 (0:1)

Gól: 11. Gjorgievski

Rozhodovali: Kružliak – Hancko, Pozor, ŽK: Križan, Mikulaj - Richtárech, Považanec, Okechukwu, ČK: 49. Kubala (B. Bystrica)

Diváci: 1003

AS Trenčín: Katič – Sanusi, R. Križan, Bessilé, Mulder (66. Jovanovič) – González (85. Ansah), Poom (66. Hájovský), Mikulaj – Kam (85. Jepihhin), Kasana (66. Boye), Soares

MFK Dukla Banská Bystrica: Hroššo – Šikula, Willwéber, Bakaľa, Maik – Považanec (85. Hanes), Richtárech (60. Vallo) – Arevalo (73. Okechukwu), Gjorgievski (85. Sivíček), Kubala – Ďuriš (73. Tóth)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti AS Trenčín prehrali v sobotňajšom stretnutí 10. kola Niké ligy na domácej pôde s MFK Dukla Banská Bystrica 0:1.

Trenčania sa po tomto výsledku prepadli na posledné miesto tabuľky s piatimi bodmi, Banská Bystrica je s desiatimi bodmi ôsma.

Hostia sa ujali vedenia v 11. minúte. Kubala poslal z ľavého krídelného priestoru loptu pod seba a z hranice šestnástky ju prízemnou strelou poslal do siete Gjorgievski.

Trenčania sa okamžite snažili o odpoveď, no narážali na kompaktnú defenzívu Dukly, alebo ich zakončeniu chýbala potrebná razancia.

V 49. minúte oslabil svoj tím Kubala, ktorý v strede ihriska zostrelil domáceho Gonzáleza. Trenčania svoju početnú výhodu takmer ihneď zúžitkovali, no Hroššo vytlačil Mikulajovu hlavičku fantastickým zákrokom na brvno.

Brankár Dukly bol na svojom mieste aj pri ďalšom zakončení Mikulaja z 53. minúty. Loptu mali na svojich kopačkách prevažne domáci, no ich útoky naďalej odvracala obrana Banskej Bystrice, kde najmä vo vzduchu kraľoval kapitán Willwéber.

Až v poslednej minúte sa dostal do dobrej pozície striedajúci Boye, no z jedenástich metrov nasmeroval loptu iba vedľa brány.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
8
6
2
0
25:5
20
R
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
6
2
1
23:17
20
V
R
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
3
1
21:10
18
R
V
R
P
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
5
2
2
21:10
17
R
V
R
P
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
4
2
3
13:16
14
V
R
P
R
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
9
3
4
2
22:19
13
R
V
P
V
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
9
4
1
4
9:11
13
V
P
V
V
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
10
3
1
6
10:21
10
V
P
V
P
R
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
10
2
3
5
12:20
9
R
P
P
R
P
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
10
0
6
4
9:15
6
R
P
R
R
R
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
9
1
2
6
10:21
5
P
P
P
P
V
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
9
1
2
6
8:18
5
P
V
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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