ONLINE: AS Trenčín - MFK Dukla Banská Bystrica dnes, Niké liga LIVE (10. kolo)

Futbalisti AS Trenčín a MFK Dukla Banská Bystrica dnes hrajú zápas 10. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: AS Trenčín - MFK Dukla Banská Bystrica dnes (Niké Liga LIVE, 10. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
10.10.2026 o 15:30
10. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
B. Bystrica
Prehľad
Rozhodca: Kružliak – Hancko, Pozor.
Prenos
Posledných päť vzájomných zápasov:
25. 4. 2025: AS Trenčín – Dukla Banská Bystrica 2:2
29. 3. 2025: Dukla Banská Bystrica – AS Trenčín 2:3
23. 11. 2024: Dukla Banská Bystrica – AS Trenčín 6:1
17. 8. 2024: AS Trenčín – Dukla Banská Bystrica 2:2
11. 5. 2024: AS Trenčín – Dukla Banská Bystrica 2:0
25. 4. 2025: AS Trenčín – Dukla Banská Bystrica 2:2
29. 3. 2025: Dukla Banská Bystrica – AS Trenčín 2:3
23. 11. 2024: Dukla Banská Bystrica – AS Trenčín 6:1
17. 8. 2024: AS Trenčín – Dukla Banská Bystrica 2:2
11. 5. 2024: AS Trenčín – Dukla Banská Bystrica 2:0
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 10. kola Niké ligy, v ktorom AS Trenčín privíta na domácom trávniku MFK Dukla Banská Bystrica.
AS Trenčín
AS Trenčín má za sebou nevydarený vstup do sezóny. Po ôsmich odohraných zápasoch sa nachádza na druhom mieste od konca tabuľky, keď získal iba päť bodov. Jeho skóre je 10:20. V posledných piatich ligových dueloch sa Trenčín najskôr predstavil doma proti Trnave, ktorej podľahol 0:4. Následne síce zdolal Ružomberok 2:1, no potom prišli tri prehry. Na pôde Michaloviec prehral 1:3, doma nestačil na Dunajskú Stredu po výsledku 1:4 a v poslednom zápase podľahol Žiline 1:2.
MFK Dukla Banská Bystrica
MFK Dukla Banská Bystrica je na tom o niečo lepšie, no ani jej sa zatiaľ nedarí podľa predstáv. Po deviatich odohraných zápasoch má na konte sedem bodov a patrí jej deviate miesto v tabuľke. Dukla zaznamenala deväť strelených a 21 inkasovaných gólov. V posledných piatich ligových dueloch najskôr zvíťazila na pôde Ružomberka 1:0 a následne remizovala s Komárnom 2:2. Potom prehrala v Košiciach 0:3, no doma si napravila chuť víťazstvom 3:2 nad Skalicou. V poslednom kole však podľahla Michalovciam na ich ihrisku 0:1.
AS Trenčín
AS Trenčín má za sebou nevydarený vstup do sezóny. Po ôsmich odohraných zápasoch sa nachádza na druhom mieste od konca tabuľky, keď získal iba päť bodov. Jeho skóre je 10:20. V posledných piatich ligových dueloch sa Trenčín najskôr predstavil doma proti Trnave, ktorej podľahol 0:4. Následne síce zdolal Ružomberok 2:1, no potom prišli tri prehry. Na pôde Michaloviec prehral 1:3, doma nestačil na Dunajskú Stredu po výsledku 1:4 a v poslednom zápase podľahol Žiline 1:2.
MFK Dukla Banská Bystrica
MFK Dukla Banská Bystrica je na tom o niečo lepšie, no ani jej sa zatiaľ nedarí podľa predstáv. Po deviatich odohraných zápasoch má na konte sedem bodov a patrí jej deviate miesto v tabuľke. Dukla zaznamenala deväť strelených a 21 inkasovaných gólov. V posledných piatich ligových dueloch najskôr zvíťazila na pôde Ružomberka 1:0 a následne remizovala s Komárnom 2:2. Potom prehrala v Košiciach 0:3, no doma si napravila chuť víťazstvom 3:2 nad Skalicou. V poslednom kole však podľahla Michalovciam na ich ihrisku 0:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
8
6
2
0
25:5
20
R
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
6
2
1
23:17
20
V
R
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
3
1
21:10
18
R
V
R
P
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
1
2
20:9
16
V
R
P
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
4
2
3
13:16
14
V
R
P
R
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
9
4
1
4
9:11
13
V
P
V
V
V
7
FC KOŠICEFC KOŠICE
8
3
3
2
21:18
12
V
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK Skalica
9
2
2
5
11:19
8
P
P
R
P
P
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
9
2
1
6
9:21
7
P
V
P
R
V
10
AS TrenčínAS Trenčín
8
1
2
5
10:20
5
P
P
P
V
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
9
0
5
4
8:14
5
P
R
R
R
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
9
1
2
6
8:18
5
P
V
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body