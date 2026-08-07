Z náhradníka v City medzi najdrahších sveta. Leeds získal brankára za klubový rekord

Anglický futbalový brankár James Trafford prestúpil z Manchestru City do Leedsu United. Podľa britských médií za neho nový zamestnávateľ zaplatil klubový rekord, približne 40 miliónov libier plus bonusy.
Trafford podpísal s Leedsom päťročný kontrakt a mal by sa stať štvrtým najdrahším brankárom v histórii.
Drahší boli len Kepa Arrizabalaga, ktorý prestúpil z Athletica Bilbao do Chelsea za 72 miliónov libier, Alisson Becker (AS Rím - Liverpool, 67 miliónov) a Andre Onana (Inter Miláno - Manchester United, 47,2 miliónov).
„Leeds United s potešením potvrdzuje podpis zmluvy s Jamesom Traffordom.
Dvadsaťtriročný anglický reprezentant prichádza ako náš tretí hráč v letnom prestupovom období po akvizíciách Harryho Wilsona a Tarika Muharemoviča a stáva sa najdrahším britským brankárom v histórii,“ napísal klub vo vyhlásení.
Pre Leeds bol post medzi troma žrďami hlavnou prioritou pred novou sezónou, keďže počas leta odišli dvaja brankári, ktorým sa skončili zmluvy.
Karl Darlow zamieril do Manchestru United a Illan Meslier do Arsenalu. Na odchode je údajne aj Lucas Perri, ktorý prišiel do Leedsu len vlani a o jeho služby má záujem FC Turín. V prvom tíme trénera Daniela Farkeho je ešte Alex Cairns.
Trafford kryl v City chrbát Gianluigimu Donnarummovi, v minulej sezóne zasiahol do 17 zápasov, pričom štartoval vo všetkých dueloch klubu v Pohári FA a Ligovom pohári a priviedol ho k obom trofejam. Na konte má aj dva štarty v anglickej reprezentácii.