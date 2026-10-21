Francúzske nepokoje zasiahli aj futbal. Jeden zápas musel byť preložený

Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. (Autor: SITA/AP)
ČTK|21. okt 2026 o 15:02
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Vo francúzskom meste zároveň platí nočný zákaz vychádzania.

Víkendový zápas francúzskej futbalovej Ligue 1 v Toulouse sa kvôli plánovaným demonštráciám uskutoční o deň neskôr až v nedeľu popoludní.

Vedenie súťaže vyhovelo žiadosti miestnej prefektúry, začiatok zostal o 17:15. Do Toulouse príde tím Troyes.

Francúzsko zažíva jedny z najhorších nepokojov za posledné roky. Počas protestov proti rastúcim vysokým nákladom už polícia zatkla tisícky ľudí, ktorí rabovali obchody a ničili verejný majetok.

V niektorých mestách vrátane Toulouse platí nočný zákaz vychádzania, ktorý by sa mal v nedeľu skončiť.

O rušení futbalových zápasov francúzska vláda neuvažovala. Už v pondelok minister vnútra Laurent Nuňez vylúčil, že by násilnosti mohli ohroziť utorňajší duel Ligy majstrov medzi Parížom St. Germain a Barcelonou alebo medzi Lille a Galatasaray.

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Ilustračná fotka.
    Ilustračná fotka.
    Francúzske nepokoje zasiahli aj futbal. Jeden zápas musel byť preložený
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