Francúzske nepokoje zasiahli aj futbal. Jeden zápas musel byť preložený

Víkendový zápas francúzskej futbalovej Ligue 1 v Toulouse sa kvôli plánovaným demonštráciám uskutoční o deň neskôr až v nedeľu popoludní.
Vedenie súťaže vyhovelo žiadosti miestnej prefektúry, začiatok zostal o 17:15. Do Toulouse príde tím Troyes.
Francúzsko zažíva jedny z najhorších nepokojov za posledné roky. Počas protestov proti rastúcim vysokým nákladom už polícia zatkla tisícky ľudí, ktorí rabovali obchody a ničili verejný majetok.
V niektorých mestách vrátane Toulouse platí nočný zákaz vychádzania, ktorý by sa mal v nedeľu skončiť.
O rušení futbalových zápasov francúzska vláda neuvažovala. Už v pondelok minister vnútra Laurent Nuňez vylúčil, že by násilnosti mohli ohroziť utorňajší duel Ligy majstrov medzi Parížom St. Germain a Barcelonou alebo medzi Lille a Galatasaray.