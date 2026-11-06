Rozbehli sa až v závere prvého polčasu. Toulouse si podmanilo duel so Štrasburgom

Ligue 1 - 10. kolo
Toulouse FC - Racing Štrasburg 3:1 (1:0)
Góly: 45.+1 Hidalgo, 56. McKenzie, 76. Jörgensen - 67. Reyna
Futbalisti Toulouse zvíťazili v piatkovom stretnutí 10. kola francúzskej Ligue 1 nad Racingom Štrasburg 3:1.
Domáci sa ujali vedenia v nadstavenom čase prvého polčasu zásluhou Santiaga Hidalga a v 56. minúte zvýšil Mark McKenzie na 2:0.
Hostia znížili v 67. minúte gólom Giovanniho Reynu, no o deväť minút neskôr spečatil triumf Toulouse Thomas Jörgensen.
Domáci sa v priebežnej tabuľke posunuli na 10. miesto s 13 bodmi, Štrasburg je trinásty s desiatimi bodmi.