Rozbehli sa až v závere prvého polčasu. Toulouse si podmanilo duel so Štrasburgom

Radosť hráčov FC Toulouse.
Radosť hráčov FC Toulouse. (Autor: TASR/AP)
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TASR|6. nov 2026 o 23:03
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Domáci sa v priebežnej tabuľke posunuli na 10. miesto s 13 bodmi, Štrasburg je trinásty s desiatimi bodmi.

Ligue 1 - 10. kolo

Toulouse FC - Racing Štrasburg 3:1 (1:0)

Góly: 45.+1 Hidalgo, 56. McKenzie, 76. Jörgensen - 67. Reyna

Futbalisti Toulouse zvíťazili v piatkovom stretnutí 10. kola francúzskej Ligue 1 nad Racingom Štrasburg 3:1.

Domáci sa ujali vedenia v nadstavenom čase prvého polčasu zásluhou Santiaga Hidalga a v 56. minúte zvýšil Mark McKenzie na 2:0.

Hostia znížili v 67. minúte gólom Giovanniho Reynu, no o deväť minút neskôr spečatil triumf Toulouse Thomas Jörgensen.

Domáci sa v priebežnej tabuľke posunuli na 10. miesto s 13 bodmi, Štrasburg je trinásty s desiatimi bodmi.

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Radosť hráčov FC Toulouse.
    Radosť hráčov FC Toulouse.
    Rozbehli sa až v závere prvého polčasu. Toulouse si podmanilo duel so Štrasburgom
    dnes 23:03
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