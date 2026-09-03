Súper Slovana v Lige majstrov sa dostal na čelo tabuľky Ligue 1. Rozhodol debutant

Ligue 1 - 3. kolo
Toulouse FC - OSC Lille 0:1 (0:0)
Gól: 73. Ueda
Futbalisti OSC Lille zvíťazili vo štvrtkovom stretnutí 3. kola francúzskej Ligue 1 na ihrisku Toulouse 1:0.
O jediný gól zápasu sa v 73. minúte postaral japonský útočník Ajase Ueda, ktorý prišiel na ihrisko v druhom polčase. Presadil sa hneď vo svojom prvom zápase po príchode z Feyenoordu.
Ueda nahradil v 57. minúte Oliviera Girouda a o šestnásť minút neskôr rozhodol stretnutie. Po odrazenej lopte sa presadil z bezprostrednej blízkosti hlavičkou.
Japonec prestúpil do Lille v pondelok a okamžite potvrdil svoju streleckú formu. Ueda nadviazal na tri góly, ktoré strelil v úvodných štyroch kolách holandskej ligy.
Lille sa vďaka triumfu priebežne posunulo na čelo tabuľky so siedmimi bodmi. Po troch kolách má bilanciu dve víťazstvá a jednu remízu so skóre 5:2.
Predtým zdolalo Angers 2:0 a remizovalo s Parížom St. Germain 2:2. Toulouse má na konte jediný bod.
Lille bude súperom Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov, S „belasými“ sa stretne 19. januára budúceho roka na vlastnom štadióne.