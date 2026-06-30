Najdrahší nákup v dejinách klubu. Tottenham vyhral bitku o mladého Portugalca

Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur sa údajne dohodol s West Hamom United na prestupe Portugalčana Mateusa Fernandesa za 85 miliónov libier (približne 100 miliónov eur), čo by predstavovalo najdrahšiu kúpu v histórii Spurs.
Tottenham ponúkol podľa informácií ESPN vyššiu cenu za 21-ročného stredopoliara ako Manchester United, ktorý mal taktiež o služby Portugalčana záujem.
Napriek zostupu do Championship West Ham neplánoval znížiť cenu za Fernandesa, ktorého kúpil zo Southamptonu za 38 miliónov libier.
Portugalský reprezentant, ktorý sa predstavil aj na vlaňajších ME do 21 rokov na Slovensku, strelil v uplynulej sezóne štyri góly a pridal aj štyri asistencie.
Spurs by týmto prestupom prekonali doterajšiu najvyššiu rekordnú sumu, ktorú predstavoval prestup Dominica Solankeho z Bournemouthu v roku 2024 za 65 miliónov libier.
Pre londýnske mužstvo by išlo už o piatu letnú posilu. „Kohúti“ už toto leto získali slovenského brankára Martina Dúbravku či obrancov Jana Paula van Heckeho, Marcosa Senesiho a Andyho Robertsona.