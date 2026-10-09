Kroosa po kariére láka trénovanie, absolvuje špeciálny kurz pre bývalých hráčov

Bývalý nemecký futbalista Toni Kroos zvažuje po ukončení hráčskej kariéry profesionálnu trénerskú dráhu na najvyššej úrovni.
Podľa španielskych médií plánuje 36-ročný niekdajší záložník Bayernu Mníchov či Realu Madrid absolvovať v Španielsku trénerský kurz určený pre bývalých profesionálnych hráčov, ktorý by sa mal spustiť v budúcej sezóne.
Kroos už údajne o svojom záujme informoval španielsku futbalovú federáciu.
Majster sveta z roku 2014 už vlastní trénerskú licenciu, ktorá ho v Španielsku oprávňuje na vedenie tímov do úrovne tretej ligy. V najvyšších dvoch profesionálnych súťažiach by ale s touto kvalifikáciou ako hlavný kouč pôsobiť nemohol.
Kroos ukončil úspešnú kariéru po majstrovstvách Európy 2024. V zbierke s nemeckým národným tímom má popri zlate z MS v Brazílii aj svetový bronz z roku 2010 a dva európske z rokov 2012 a 2016.
Na klubovej úrovni slávil okrem iného šesťkrát titul v Lige majstrov, raz s Bayernom a päťkrát s Realom Madrid, za ktorý hral desať rokov.