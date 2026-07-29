Odchovanec Liverpoolu podpísal zmluvu s Michalovcami: Je tu dobrá šanca zlepšiť sa

Do kabíny MFK Zemplín Michalovce pribudol štvrtý futbalista z Britských ostrovov. Ku Benovi Cottrellovi, Kidovi Taylor-Hartovi a Kaiovi Brosnanovi sa pridal 21-ročný stredopoliar Tommy Pilling.
Odchovanec Liverpoolu podpísal s MFK zmluvu na tri roky. Niké liga bude jeho prvou zahraničnou skúsenosťou.
„Povedal by som, že s loptou som pokojný a tvrdo pracujem aj bez nej. Som kreatívny, mám dobrý rozsah prihrávok a nerobí mi problém hrať ani v úzkych priestoroch.“
„Vedel som, že v Michalovciach hrá trojica Angličanov. Potešilo ma to, pretože bude pre mňa jednoduchšie adaptovať sa.
Práve Ben mi povedal o klube veľa pozitívnych informácií, ktoré ma zaujali. Veľmi mi pomohol s príchodom,“ povedal Pilling pre klubový web Zemplína.
„Keď som prvýkrát prišiel do nového prostredia, bol som prekvapený. Je tu dobré zázemie a naozaj dobrá šanca zlepšiť sa.
Práve s týmto cieľom tu prichádzam. Chcem sa zlepšovať ako hráč aj človek a čo najlepšie využiť túto príležitosť. Som nadšený z tejto výzvy.“