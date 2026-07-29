Odchovanec Liverpoolu podpísal zmluvu s Michalovcami: Je tu dobrá šanca zlepšiť sa

Tommy Pilling
Tommy Pilling (Autor: REUTERS)
TASR|29. júl 2026 o 11:00
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Do kabíny pribudol štvrtý futbalista z Britských ostrovov.

Do kabíny MFK Zemplín Michalovce pribudol štvrtý futbalista z Britských ostrovov. Ku Benovi Cottrellovi, Kidovi Taylor-Hartovi a Kaiovi Brosnanovi sa pridal 21-ročný stredopoliar Tommy Pilling.

Odchovanec Liverpoolu podpísal s MFK zmluvu na tri roky. Niké liga bude jeho prvou zahraničnou skúsenosťou.

„Povedal by som, že s loptou som pokojný a tvrdo pracujem aj bez nej. Som kreatívny, mám dobrý rozsah prihrávok a nerobí mi problém hrať ani v úzkych priestoroch.“

„Vedel som, že v Michalovciach hrá trojica Angličanov. Potešilo ma to, pretože bude pre mňa jednoduchšie adaptovať sa.

Práve Ben mi povedal o klube veľa pozitívnych informácií, ktoré ma zaujali. Veľmi mi pomohol s príchodom,“ povedal Pilling pre klubový web Zemplína.

„Keď som prvýkrát prišiel do nového prostredia, bol som prekvapený. Je tu dobré zázemie a naozaj dobrá šanca zlepšiť sa.

Práve s týmto cieľom tu prichádzam. Chcem sa zlepšovať ako hráč aj človek a čo najlepšie využiť túto príležitosť. Som nadšený z tejto výzvy.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
1
1
0
0
4:0
3
V
2
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
1
1
0
0
2:0
3
V
3
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
1
0
1
0
4:4
1
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
1
0
1
0
4:4
1
R
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
1
0
1
0
1:1
1
R
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
1
0
1
0
1:1
1
R
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
1
0
1
0
1:1
1
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
1
0
1
0
1:1
1
R
9
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
1
0
1
0
1:1
1
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
1
0
1
0
1:1
1
R
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
1
0
0
1
0:2
0
P
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
1
0
0
1
0:4
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Tommy Pilling
    Tommy Pilling
    Odchovanec Liverpoolu podpísal zmluvu s Michalovcami: Je tu dobrá šanca zlepšiť sa
    dnes 11:00
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