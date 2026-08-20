Boli zaskočení, mysleli si, že budem hrať do smrti, vravel veterán. S kariérou sa lúčil v pohári

Žiadne prekvapenie, ale ani žiadny debakel. Piatoligista z Tomášoviec podľahol v 2. kole Slovnaft Cupu Komárnu 0:5.
Bol to historicky prvý zápas miestneho klubu s účastníkom najvyššej súťaže.
Zvládli povinnú jazdu
Pred slušnou návštevou 600 divákov dali hostia gól už v druhej minúte zásluhou Matheusa Leoniho. Do konca polčasu sa presadil aj Yunasa Owolabi a dvakrát Ganbayar Ganboldt. V úvode druhého polčasu skóroval aj Lukas Leginus.
Pred tromi rokmi hrali Tomášovce v pohári s vtedy ešte druholigovým Komárnom. Vtedy hostia vyhrali 5:1.
Aj teraz mal piatoligista niekoľko možností na skórovanie, ale tentoraz nedokázal prekonať súperovho brankára.
Najbližšie ku gólu bol ešte v úvode zápasu kapitán Miroslav Paľaga, ktorého priamy kop smeroval pod brvno. Dobrou hlavičkou sa blysol v druhom polčase aj Ján Dobročka. V oboch prípadoch zakročil Branislav Pindroch.
Komárno bez problémov splnilo povinnú jazdu. „Sme radi, že sme postúpili, ale my sa musíme sústrediť na Žilinu,“ skonštatoval po stretnutí tréner Komárna Norbert Czibor.
„S prvým polčasom som spokojný, v druhom sme už podcenili nejaké situácie, ale už sme mali veľký náskok. Najviac ma potešilo, že sa nikto nezranil,“ doplnil tréner nikéligistu.
Nebol to prvý set
Domáci kouč Juraj Randlísek dúfal, že jeho zverenci dajú aspoň jeden gól.
„Mrzí ma, že sme hneď v úvode inkasovali. Chlapcov to dalo dole, polčas bol 4:0 pre súpera a hrozilo to menším debaklom,“ poznamenal tréner Tomášoviec.
„V druhom polčase sa hra trochu zvoľnila, tak sme to ustáli. 1:5 by bol krajší výsledok, mali sme tam dve šance, z ktorých mohol padnúť gól. Som však rád, že to nebolo 0:6 ako prvý set,“ dodal s úsmevom Randlísek.
Potešila ho návšteva a napokon aj výsledok. „Chalani si uvedomili, s kým hráme, zahrali pozične, neotvorili sme hru. Aj brankár niečo pochytal,“ poznamenal.
Konfrontácia s ligistom podľa neho dá najviac tým hráčom, ktorí sa chcú posunúť vyššie. „Ale v sobotu hráme s Látkami, uvidím, ako sa budú hráči pohybovať po tomto náročnom zápase,“ vravel Randlísek.
Prípadný postup Tomášoviec bol iba v rovine teórie, ale v šatni aj tak zaznela stávka. Ak by piatoligista vyradil favorita, tréner by musel ísť dohola. Ako by mu to pristalo, ukázal na fotke, ktorú vytvorila umelá inteligencia.
Rozlúčka kapitána
Zápas bol zároveň rozlúčkou domáceho kapitána Miroslava Paľagu. 49-ročný hráč sa rozhodol ukončiť kariéru najmä zo zdravotných dôvodov.
„Roky neoklamem. Už cítim kolená, svaly. V piatej lige sú už mladší hráči. Šiesta liga sa ešte dala uhrať skúsenosťami. Vydržím iba pätnásť minút, už nie som ten hráč, ktorý zmení celý priebeh zápasu,“ vysvetľoval futbalista, ktorý je učiteľom na základnej škole. Učí geografiu a dejepis.
Spoluhráčom svoje plány oznámil v autobuse cestou z majstrovského zápasu v Olovároch.
„Boli zaskočení. Asi čakali, že budem hrať do smrti,“ smial sa Paľaga.
Paľaga je rodákom z Tomášoviec, s futbalom začínal v druhom ročníku základnej školy. Začínal ako brankár, ako žiak stál v prvom polčase v bránke, v druhom hral v poli. „Z mojich rovesníkov hrám už len ja, ostatní dávno skončili,“ poznamenal.
Jeho miesto bolo dlho na krídle. S pribúdajúcim vekom sa z neho stal obranca.
Hral tretiu ligu za Selce, Kremničku, Tomášovce, Dolnú Strehovú, Ružinú a Kalinovo. V Ružinej si zahral aj druhú najvyššiu súťaž.
„Najviac mi asi bude chýbať ten zápasový adrenalín. Ale úloha hráča sa už pre mňa skončila,“ poznamenal.
Keď v zápase s Komárnom schádzal po dvadsiatich minútach z ihriska, vyprevádzal ho mohutný potlesk.
Tréner Randlísek je však presvedčený, že Paľaga si ešte oblečie dres Tomášoviec.
„Stavím sa s vami, že ešte bude hrať. Vravel mi, že už je starší, cíti každý pohyb, ale keď mu poviem, že ešte pätnásť minút musí zahrať, určite pôjde,“ vravel.