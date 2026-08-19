    Obec prvý raz v histórii privíta ligistu. Prezident klubu dúfa, že príde len 999 ľudí

    Mužstvo Tomášoviec po víťaznom zápase s Jesenským.
    Mužstvo Tomášoviec po víťaznom zápase s Jesenským. (Autor: Facebook / TJ Slovan Tomášovce)
    Titanilla Bőd|19. aug 2026 o 08:00
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    Tomášovce sa v pohári stretnú s Komárnom.

    Takmer na deň presne pred tromi rokmi privítala obec neďaleko Lučenca toho istého súpera. Vtedy však ešte hral v druhej lige.

    Odvtedy KFC Komárno postúpilo do najvyššej súťaže, a tak sa TJ Slovan Tomášovce v stredu o 17.15 po prvý raz v histórii stretne so súperom z Niké ligy.

    Súboj s ligistom lákal

    „Veľmi sa na zápas tešíme. Každý hráč pristupuje zodpovedne k tréningovým jednotkám. Verím, že budeme trápiť prvoligistu čo najviac a odolávať jeho tlaku čo najdlhšie,“ vravel pre Sportnet prezident klubu Dominik Badinka.

    Tomášovce sú nováčikom V. ligy Juh SsFZ. Po dvoch kolách majú na konte tri body, doma zdolali Hnúšťu 2:0, vonku prehrali s Olovármi 2:3.

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    „Sme staronovým účastníkom tejto súťaže. Vieme, do čoho ideme, ale samozrejme, sila kádra závisí od financií,“ podčiarkol prezident klubu.

    V prvom kole Slovnaft Cupu zdolali Jesenské, ktoré hrá v rovnakej súťaži, suverénne 4:1.

    „Oba tímy chceli ten zápas zvládnuť, lebo ešte ani Jesenské nemalo na svojom trávniku ligistu. Raz hralo s Banskou Bystricou, ktorá vtedy tiež figurovala v druhej lige. Náš tréner to pred zápasom uvoľnil, nebol tam žiadny tlak na hráčov, že musia bezpodmienečne vyhrať,“ doplnil Badinka.

    Na zápas prídu z práce

    Pred tromi rokmi zvíťazilo Komárno v Tomášovciach 5:1 a už po polčase viedlo 4:0. Badinka dúfa, že tentoraz to budú mať zložitejšie.

    „Bol by som spokojnejší, ak by sme čo najdlhšie odolávali tlaku a dostali by sme aspoň o gól menej ako minule. Nejde však primárne o výsledok. Pre našich starších, skúsenejších hráčov je to také zadosťučinenie. Sami si to oddreli a odmakali. Chceme si zápas najmä užiť,“ vravel funkcionár piatoligistu.

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    Väčšina hráčov príde na zápas priamo z roboty. Piatoligista má v tíme zamestnancov štátnej správy, hasičov, železničiarov, učiteľov, vodičov, elektrikárov, ale aj študentov.

    „Veríme, že zápas stihnú. Najviac oddýchnutí budú legionári. Aj oni sa určite budú chcieť ukázať, lebo ich cieľom je predať sa do vyšších súťaží,“ doplnil Badinka.

    So súperom majú dobré vzťahy. „Komárno si veľmi vážime, poznáme viacero ľudí už z predchádzajúceho zápasu, po ktorom sme si spolu posedeli na večeri. Favorit zápasu je jasný, veríme, že sa nikto nezraní,“ zdôraznil domáci prezident klubu.

    Rozlúčka kapitána

    Stretnutie bude zároveň rozlúčkou kapitána-veterána Miroslava Paľagu.

    „Povedal, že chce ukončiť kariéru pred veľa ľuďmi. Na to som mu odvetil, že môže skončiť, keď príde tisíc ľudí. Tak verím, že tisíc ľudí nepríde a bude pokračovať,“ poznamenal s úsmevom Dominik Badinka.

    49-ročný futbalista však v klube ostane. Bude pomáhať pri tréningovom procese.

    „Aj zo zdravotných dôvodov sa rozhodol, že to už na ten piatoligový futbal nestačí, ale ak by nastala nejaká výnimočná situácia, určite by nás nesklamal,“ zdôraznil funkcionár z Tomášoviec. 

    Futbalnet

    Futbalnet

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