Suslov sa vrátil a opäť sa zranil. Tréner Verony: Pravdepodobne ide o poškodenie svalu

Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Suslov si krátko po návrate na trávniky opäť privodil svalové zranenie.
Dvadsaťštyriročný stredopoliar Hellasu Verona nedohral nedeľný domáci zápas 8. kola druhej najvyššej talianskej súťaže proti Pise (1:1).
Na ihrisku vydržal iba 33 minút a podľa trénera Marca Baroniho mohlo u neho dôjsť k menšej svalovej trhline.
Slovenský reprezentant tak zrejme príde aj o stredajšie ligové stretnutie na pôde Juve Stabia.
Ide pravdepodobne o menšie poškodenie svalu
Suslov prišiel na ihrisko po polčasovej prestávke, keď vystriedal Grigoria Kastenosa. V 78. minúte však zostal ležať na trávniku a museli ho ošetrovať členovia zdravotníckeho tímu. O minútu neskôr ho nahradil Nunzio Lella.
Podľa talianskych médií pocítil slovenský stredopoliar bolesti v oblasti priťahovačov stehna.
„V Suslovovom prípade ide pravdepodobne o menšie poškodenie svalu,“ uviedol Baroni na pozápasovej tlačovej konferencii podľa portálu Calcio Hellas. Presný rozsah zranenia ani predpokladanú dĺžku absencie zatiaľ klub oficiálne neoznámil.
Pre Suslova je to ďalšia zdravotná komplikácia v priebehu niekoľkých týždňov. Už počas októbrového reprezentačného zrazu si privodil svalové problémy s pravým priťahovačom stehna. Slovenský futbalista následne vynechal ligové zápasy proti Modene a Catanzaru.
Pred nedeľným duelom s Pisou sa vrátil do tréningového procesu a tréner Baroni ešte v piatok hovoril o jeho zdravotnom stave optimisticky.
„Je na tom dobre a zotavil sa zo svalového problému, ktorý si priniesol z reprezentácie. Počas týždňa pociťoval menšie ťažkosti, preto sme mu preventívne dopriali niekoľko dní odpočinku.
Postupne získava kondíciu,“ povedal tréner na predzápasovej tlačovej konferencii.
Baroni vtedy zároveň vyzdvihol Suslovov vzťah ku klubu a vyjadril presvedčenie, že slovenský reprezentant sa dokáže vrátiť k svojim najlepším výkonom.
Dokáže podávať veľmi dobré výkony
„Veľmi mu záleží na mužstve, na ľuďoch, ktorí ho sem priviedli, aj na tomto meste. Verím, že spoločnou prácou dokáže znovu nájsť svoju najlepšiu formu.
Poznám ho ako hráča, ktorý dokáže podávať veľmi dobré výkony, strieľať góly a pripravovať ich spoluhráčom,“ dodal kouč Hellasu.