Nestihne ani reprezentačný zraz. Suslov sa vrátil a opäť sa zranil

Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Suslov utrpel stredne závažné poškodenie dvojhlavého svalu pravého stehna.
Diagnózu potvrdili lekárske vyšetrenia, o ktorých informoval jeho taliansky klub Hellas Verona.
Podľa talianskych médií hrozí 24-ročnému stredopoliarovi až šesťtýždňová absencia a pravdepodobne tak vynechá novembrové duely slovenskej reprezentácie v Lige národov. Klub zatiaľ presný termín jeho návratu na trávniky neurčil.
Suslov sa zranil v nedeľňajšom domácom stretnutí 8. kola druhej najvyššej talianskej súťaže proti Pise (1:1).
Na ihrisko prišiel po polčasovej prestávke, no už po 33 minútach musel pre svalové problémy predčasne striedať.
Tréner Marco Baroni pôvodne predpokladal iba menšie poškodenie svalu, následné vyšetrenia však odhalili vážnejšie zranenie.
„Suslov utrpel stredne závažné poškodenie dvojhlavého svalu pravého stehna. Dĺžku rekonvalescencie bude možné určiť na základe vývoja jeho zdravotného stavu,“ uviedol Hellas Verona v oficiálnom stanovisku.
Taliansky portál Pianeta Serie B informoval, že slovenský reprezentant by mal chýbať približne mesiac a pol.
S najväčšou pravdepodobnosťou tak Suslov príde o novembrové zápasy slovenskej reprezentácie v Lige národov.
Zverenci trénera Vladimíra Weissa privítajú 13. novembra Faerské ostrovy a o tri dni neskôr nastúpia v Kazachstane.
Pre Suslova ide o ďalšiu zdravotnú komplikáciu v krátkom čase. Už počas októbrového reprezentačného zrazu si privodil problémy s priťahovačom pravého stehna, pre ktoré vynechal ligové zápasy proti Modene a Catanzaru.
Proti Pise sa vrátil po dvojzápasovej prestávke, no jeho návrat mal krátke trvanie.